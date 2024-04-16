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Курс доллара на Мосбирже повышается до 93,88 рубля
Курс доллара на Мосбирже повышается до 93,88 рубля - 16.04.2024, ПРАЙМ
Курс доллара на Мосбирже повышается до 93,88 рубля
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и стабилизируется к юаню: американская валюта поднимается до 93,88 рубля, китайская торгуется по 12,88 рубля,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T07:12+0300
2024-04-16T07:12+0300
2024-04-16T08:04+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и стабилизируется к юаню: американская валюта поднимается до 93,88 рубля, китайская торгуется по 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 13 копеек - до 93,88 рубля, юань колеблется на уровне предыдущего закрытия - 12,88 рубля. По евро сделок пока нет.
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россия, мосбиржа, доллар
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, доллар
Курс доллара на Мосбирже повышается до 93,88 рубля
Мосбиржа: курс доллара поднимается до 93,88 рубля, юань торгуется по 12,88 рубля
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и стабилизируется к юаню: американская валюта поднимается до 93,88 рубля, китайская торгуется по 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 13 копеек - до 93,88 рубля, юань колеблется на уровне предыдущего закрытия - 12,88 рубля. По евро сделок пока нет.