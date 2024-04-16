Уже понятно: убегают в доллар

Рублевые торги в понедельник, 16 апреля, закрылись ростом. Российская валюта умеренно подешевела по отношению к основным иностранным валютам на фоне двух... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:35+0300
2024-04-16T09:35+0300
2024-04-16T09:35+0300
экономика
мнения аналитиков
курсы валют
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Рублевые торги в понедельник, 16 апреля, закрылись ростом. Российская валюта умеренно подешевела по отношению к основным иностранным валютам на фоне двух факторов: ралли индекса доллара США и негативной динамики цен на нефть в первой половине дня. По итогам торговой сессии пара доллар/рубль выросла на 0,34%, до 93,75 рубля, евро/рубль прибавил 0,23%, достигнув 99,83 рубля, а юань/рубль повысился на 0,21%, до 12,88 рубля.Снижение интереса инвесторов к рисковым активам было вызвано обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Напряженность в регионе усилилась после масштабной атаки Ирана на Израиль в ночь на воскресенье, большая часть которых была перехвачена системами противовоздушной обороны. В ответ начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви пообещал, что Израиль отреагирует на этот удар, однако не раскрыл деталей ответных действий. Со своей стороны, Иран пригрозил мгновенным ответным ударом, если Израиль решится на ответные меры.На нефтяном рынке 15 апреля торги завершились небольшим ростом. Котировки нефти Brent повысились на 0,22%, до $90,35 за баррель. Во время европейской торговой сессии цены снижались до $88,70 на фоне укрепления доллара США, которое спровоцировало бегство инвесторов из рисковых активов на фоне геополитической напряженности. Однако к завершению торгов нефть отыграла потери, вернувшись к отметке $90,35 за баррель. Таким образом, рынок оказался под разнонаправленным влиянием — с одной стороны, его давит усиление доллара, а с другой — ему придает поддержку обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое повышает риски перебоев в поставках нефти. Во вторник, 16 апреля, стоимость барреля Brent составляла $90,56. Помимо геополитических факторов, на динамику нефтяных котировок будут оказывать влияние и макроэкономические данные из США, на которые сейчас пристально смотрят трейдеры в поисках сигналов относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы. Особое внимание будет уделяться показателям разрешений на строительство, объемам строительства жилья, данным по промышленному производству, а также выступлениям влиятельных членов FOMC, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла.Важным техническим уровнем сопротивления для нефти Brent остается диапазон $92,00-$92,15 за баррель. Его преодоление откроет дорогу к отметке $96 и выше. Что касается российской валюты, то на Московской бирже торги во вторник открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара повысился до 93,98 рубля, и покупатели, похоже, нацелились на отметку 94,30 рубля Дальнейшее усиление американской валюты может привести к ускорению роста вплоть до зоны 96,00-97,50 руб. за доллар. Доллар США продолжает восприниматься инвесторами как "безопасная гавань" на фоне геополитической неопределенности. Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 3472,19 пункта, индекс РТС — на 0.12%, до 1166,92 пункта. Индекс Мосбиржи продвинулся вверх на фоне ослабления рубля. С открытия рубль продолжил дешеветь, что позитивно должно сказаться на фондовом рынке. Вполне вероятно, что индекс IMOEX соберётся протестировать 3500 пунктов..
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Рублевые торги в понедельник, 16 апреля, закрылись ростом. Российская валюта умеренно подешевела по отношению к основным иностранным валютам на фоне двух факторов: ралли индекса доллара США и негативной динамики цен на нефть в первой половине дня. По итогам торговой сессии пара доллар/рубль выросла на 0,34%, до 93,75 рубля, евро/рубль прибавил 0,23%, достигнув 99,83 рубля, а юань/рубль повысился на 0,21%, до 12,88 рубля.
Снижение интереса инвесторов к рисковым активам было вызвано обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Напряженность в регионе усилилась после масштабной атаки Ирана на Израиль в ночь на воскресенье, большая часть которых была перехвачена системами противовоздушной обороны. В ответ начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви пообещал, что Израиль отреагирует на этот удар, однако не раскрыл деталей ответных действий. Со своей стороны, Иран пригрозил мгновенным ответным ударом, если Израиль решится на ответные меры.
На нефтяном рынке 15 апреля торги завершились небольшим ростом. Котировки нефти Brent повысились на 0,22%, до $90,35 за баррель. Во время европейской торговой сессии цены снижались до $88,70 на фоне укрепления доллара США, которое спровоцировало бегство инвесторов из рисковых активов на фоне геополитической напряженности. Однако к завершению торгов нефть отыграла потери, вернувшись к отметке $90,35 за баррель. Таким образом, рынок оказался под разнонаправленным влиянием — с одной стороны, его давит усиление доллара, а с другой — ему придает поддержку обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое повышает риски перебоев в поставках нефти.
Во вторник, 16 апреля, стоимость барреля Brent составляла $90,56. Помимо геополитических факторов, на динамику нефтяных котировок будут оказывать влияние и макроэкономические данные из США, на которые сейчас пристально смотрят трейдеры в поисках сигналов относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы. Особое внимание будет уделяться показателям разрешений на строительство, объемам строительства жилья, данным по промышленному производству, а также выступлениям влиятельных членов FOMC, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Важным техническим уровнем сопротивления для нефти Brent остается диапазон $92,00-$92,15 за баррель. Его преодоление откроет дорогу к отметке $96 и выше. Что касается российской валюты, то на Московской бирже торги во вторник открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара повысился до 93,98 рубля, и покупатели, похоже, нацелились на отметку 94,30 рубля Дальнейшее усиление американской валюты может привести к ускорению роста вплоть до зоны 96,00-97,50 руб. за доллар. Доллар США продолжает восприниматься инвесторами как "безопасная гавань" на фоне геополитической неопределенности.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 3472,19 пункта, индекс РТС — на 0.12%, до 1166,92 пункта. Индекс Мосбиржи продвинулся вверх на фоне ослабления рубля. С открытия рубль продолжил дешеветь, что позитивно должно сказаться на фондовом рынке. Вполне вероятно, что индекс IMOEX соберётся протестировать 3500 пунктов..
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