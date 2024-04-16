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МВФ сообщил, когда рост мировой экономики будет самым низким за десятилетия

МВФ сообщил, когда рост мировой экономики будет самым низким за десятилетия - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ сообщил, когда рост мировой экономики будет самым низким за десятилетия

Ожидаемый рост мировой экономики через 5 лет, в 2029 году, на уровне 3,1% станет самым низким за последние десятилетия, заявили в Международном валютном фонде... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:12+0300

2024-04-16T16:12+0300

2024-04-16T16:13+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Ожидаемый рост мировой экономики через 5 лет, в 2029 году, на уровне 3,1% станет самым низким за последние десятилетия, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Последний прогноз роста мировой экономики через 5 лет (на уровне 3,1%) является самым низким за последние десятилетия", - говорится в обновленном докладе МВФ о глобальных экономических перспективах. По оценке фонда, на фоне постепенного снижения инфляции до целевых значений многие страны переходят к смягчению монетарной политики с ужесточением бюджетно-налоговой с целью сдержать рост высокого государственного долга, повышая налоги и снижая расходы. В МВФ указали, что это "будет оказывать давление на экономический рост". Также среди рисков для мировой экономики в МВФ указали новые скачки цен, вызванные геополитической напряженностью, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. "Геоэкономическая фрагментация может усилиться, при этом повышение барьеров для потоков товаров, капитала и людей будет означать замедление экономического роста вследствие снижения предложения", - добавили в МВФ. Там также отметили, что "тревожным изменением" является увеличение разрыва между многими странами с низким доходом и остальным миром. "Прогноз роста экономики этих стран пересмотрен в сторону понижения, а прогноз инфляции повышен", - подчеркнули в организации.МВФ незначительно повысил прогноз роста мировой экономики на 2024 год, ожидая увеличения ВВП на 3,2% в текущем году и на столько же в следующем.Согласно представленным табличным значениям, в 2024 году мировой ВВП вырастет на 3,2%, что на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза.В 2025 года мировая экономика, как ожидают в МВФ, вырастет также на 3,2%, что соответствует январскому прогнозу фонда.В 2023 году, как подсчитали в МВФ, мировая экономика продемонстрировала аналогичный темп роста в 3,2%.Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, ожидаемые темпы роста мировой экономики будут "значительно ниже исторических средних на уровне 3,8%".

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