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МВФ сохранил прогноз роста экономики Китая в 2024 году - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/ekonomika-847432317.html
МВФ сохранил прогноз роста экономики Китая в 2024 году
МВФ сохранил прогноз роста экономики Китая в 2024 году - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ сохранил прогноз роста экономики Китая в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменения прогноз по росту экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6% и в 2025 году на уровне 4,1%, следует из... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:15+0300
2024-04-16T16:16+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменения прогноз по росту экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6% и в 2025 году на уровне 4,1%, следует из доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, в 2024 году ВВП КНР вырастет на 4,6%, что соответствует январской оценке МВФ. В 2025 году фонд ожидает роста китайского ВВП на 4,1%. Показатель также оставлен без изменения по сравнению с январем. В 2023 году экономика Китая выросла на 5,2%, по оценкам МВФ. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, в китайской экономике наблюдается "продолжающееся с прошлого года ослабление на фоне событий в секторе недвижимости".
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Экономика
16:15 16.04.2024 (обновлено: 16:16 16.04.2024)
 
МВФ сохранил прогноз роста экономики Китая в 2024 году

МВФ сохранил прогноз роста экономики КНР в 2024 году на уровне 4,6 процента

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvВид на Пекин, Китай
Вид на Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменения прогноз по росту экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6% и в 2025 году на уровне 4,1%, следует из доклада организации.
Согласно опубликованным табличным значениям, в 2024 году ВВП КНР вырастет на 4,6%, что соответствует январской оценке МВФ.
В 2025 году фонд ожидает роста китайского ВВП на 4,1%. Показатель также оставлен без изменения по сравнению с январем.
В 2023 году экономика Китая выросла на 5,2%, по оценкам МВФ.
Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, в китайской экономике наблюдается "продолжающееся с прошлого года ослабление на фоне событий в секторе недвижимости".
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае
16:12
 
Экономика
 
 
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