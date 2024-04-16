https://1prime.ru/20240416/ekonomika-847432317.html

МВФ сохранил прогноз роста экономики Китая в 2024 году

МВФ сохранил прогноз роста экономики Китая в 2024 году - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ сохранил прогноз роста экономики Китая в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменения прогноз по росту экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6% и в 2025 году на уровне 4,1%, следует из... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:15+0300

2024-04-16T16:15+0300

2024-04-16T16:16+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменения прогноз по росту экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6% и в 2025 году на уровне 4,1%, следует из доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, в 2024 году ВВП КНР вырастет на 4,6%, что соответствует январской оценке МВФ. В 2025 году фонд ожидает роста китайского ВВП на 4,1%. Показатель также оставлен без изменения по сравнению с январем. В 2023 году экономика Китая выросла на 5,2%, по оценкам МВФ. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, в китайской экономике наблюдается "продолжающееся с прошлого года ослабление на фоне событий в секторе недвижимости".

https://1prime.ru/20240416/kitay-847431638.html

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