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В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС

В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС - 16.04.2024, ПРАЙМ

В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС

Бюрократическое бремя экономики Евросоюза может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в социальной сети Х выразил министр финансов... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:25+0300

2024-04-16T16:25+0300

2024-04-16T16:25+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Бюрократическое бремя экономики Евросоюза может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в социальной сети Х выразил министр финансов Германии Кристиан Линднер.По его словам, время председательства фон дер Ляйен в Еврокомиссии можно считать "потерянными годами"."Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС", —отметил он.Глава Минфина Германии также заявил, что страны ЕС не могут позволить себе потерять еще пять лет.Линднер также подчеркнул необходимость удвоения "потенциального роста" немецкой экономики, начиная с возвращения на доковидный уровень. Ранее немецкое правительство прогнозировало рост ВВП на уровне 0,2 процента в 2024 году, но более оптимистичные прогнозы подразумевали рост на 0,7 процента.

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