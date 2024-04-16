https://1prime.ru/20240416/ekonomika-847432741.html
В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС
В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС
Бюрократическое бремя экономики Евросоюза может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в социальной сети Х выразил министр финансов... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:25+0300
2024-04-16T16:25+0300
2024-04-16T16:25+0300
экономика
германия
ес
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Бюрократическое бремя экономики Евросоюза может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в социальной сети Х выразил министр финансов Германии Кристиан Линднер.По его словам, время председательства фон дер Ляйен в Еврокомиссии можно считать "потерянными годами"."Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС", —отметил он.Глава Минфина Германии также заявил, что страны ЕС не могут позволить себе потерять еще пять лет.Линднер также подчеркнул необходимость удвоения "потенциального роста" немецкой экономики, начиная с возвращения на доковидный уровень. Ранее немецкое правительство прогнозировало рост ВВП на уровне 0,2 процента в 2024 году, но более оптимистичные прогнозы подразумевали рост на 0,7 процента.
https://1prime.ru/20231016/841988592.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e67ba202bc50f03d969ee6deae83d515.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, ес, новости
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Новости
В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС
Глава Минфина ФРГ: у бюрократического бремени ЕС есть имя — Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Бюрократическое бремя экономики Евросоюза может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в социальной сети Х выразил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
По его словам, время председательства фон дер Ляйен в Еврокомиссии можно считать "потерянными годами".
"Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС", —отметил он.
Глава Минфина Германии также заявил, что страны ЕС не могут позволить себе потерять еще пять лет.
Линднер также подчеркнул необходимость удвоения "потенциального роста" немецкой экономики, начиная с возвращения на доковидный уровень. Ранее немецкое правительство прогнозировало рост ВВП на уровне 0,2 процента в 2024 году, но более оптимистичные прогнозы подразумевали рост на 0,7 процента.
"Воинственный лай" Урсулы фон дер Ляйен разозлил французского политика