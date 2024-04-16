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В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС
В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС
Бюрократическое бремя экономики Евросоюза может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в социальной сети Х выразил министр финансов... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:25+0300
2024-04-16T16:25+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Бюрократическое бремя экономики Евросоюза может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в социальной сети Х выразил министр финансов Германии Кристиан Линднер.По его словам, время председательства фон дер Ляйен в Еврокомиссии можно считать "потерянными годами"."Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС", —отметил он.Глава Минфина Германии также заявил, что страны ЕС не могут позволить себе потерять еще пять лет.Линднер также подчеркнул необходимость удвоения "потенциального роста" немецкой экономики, начиная с возвращения на доковидный уровень. Ранее немецкое правительство прогнозировало рост ВВП на уровне 0,2 процента в 2024 году, но более оптимистичные прогнозы подразумевали рост на 0,7 процента.
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германия, ес, новости
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Новости
16:25 16.04.2024
 
В Германии назвали фон дер Ляйен "бюрократическим бременем" ЕС

Глава Минфина ФРГ: у бюрократического бремени ЕС есть имя — Урсула фон дер Ляйен

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Бюрократическое бремя экономики Евросоюза может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение в социальной сети Х выразил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
По его словам, время председательства фон дер Ляйен в Еврокомиссии можно считать "потерянными годами".
"Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС", —отметил он.
Глава Минфина Германии также заявил, что страны ЕС не могут позволить себе потерять еще пять лет.
Линднер также подчеркнул необходимость удвоения "потенциального роста" немецкой экономики, начиная с возвращения на доковидный уровень. Ранее немецкое правительство прогнозировало рост ВВП на уровне 0,2 процента в 2024 году, но более оптимистичные прогнозы подразумевали рост на 0,7 процента.
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