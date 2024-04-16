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Украина экстренно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Украина экстренно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии
Украина экстренно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии - 16.04.2024, ПРАЙМ
Украина экстренно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии
Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:26+0300
2024-04-16T11:27+0300
энергетика
украина
поставки электроэнергии
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны. "В вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В минэнерго добавили, что в Харьковской области продолжают действовать графики отключений. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в начале апреля заявил о намерении компании восстановить к октябрю как можно больше поврежденных электростанций. Пресс-секретарь украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Мария Цатурян отмечала, что на восстановление крупных объектов может уйти "даже несколько лет".
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украина, поставки электроэнергии
Энергетика, УКРАИНА, поставки электроэнергии
11:26 16.04.2024 (обновлено: 11:27 16.04.2024)
 
Украина экстренно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии

Минэнерго Украины: страна экстренно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны.
"В вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В минэнерго добавили, что в Харьковской области продолжают действовать графики отключений.
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в начале апреля заявил о намерении компании восстановить к октябрю как можно больше поврежденных электростанций. Пресс-секретарь украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Мария Цатурян отмечала, что на восстановление крупных объектов может уйти "даже несколько лет".
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ЭнергетикаУКРАИНАпоставки электроэнергии
 
 
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