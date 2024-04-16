https://1prime.ru/20240416/elektroenergiya-847414795.html

Украина экстренно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии

Украина экстренно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии - 16.04.2024, ПРАЙМ

Украина экстренно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии

Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:26+0300

2024-04-16T11:26+0300

2024-04-16T11:27+0300

энергетика

украина

поставки электроэнергии

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Украина в понедельник вечером прибегала к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши, сообщает во вторник министерство энергетики страны. "В вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В минэнерго добавили, что в Харьковской области продолжают действовать графики отключений. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в начале апреля заявил о намерении компании восстановить к октябрю как можно больше поврежденных электростанций. Пресс-секретарь украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Мария Цатурян отмечала, что на восстановление крупных объектов может уйти "даже несколько лет".

https://1prime.ru/20240416/ukraina-847409751.html

украина

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украина, поставки электроэнергии