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В СССР все знали: Украина возвращается к дровяному отоплению

В СССР все знали: Украина возвращается к дровяному отоплению - 16.04.2024, ПРАЙМ

В СССР все знали: Украина возвращается к дровяному отоплению

С осени 2022 года Россия систематически наносит удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Полный масштаб выведенных из строя объектов на | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T08:00+0300

2024-04-16T08:00+0300

2024-04-16T08:00+0300

энергетика

мнения аналитиков

энергосистема украины

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С осени 2022 года Россия систематически наносит удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Полный масштаб выведенных из строя объектов на текущий момент времени оценить сложно, так как ряд мощностей находится в неиспользуемом состоянии, а некоторые критически важные объекты со временем восстанавливаются или заменяются. Тенденция для украинской стороны складывается не в ее пользу, а рядом экспертов обозначается как катастрофическая. В сентябре 2023 года украинская сторона заявила об уничтожении более 50% энергетической инфраструктуры. За последующие 7 месяцев было зафиксировано свыше 113 (по данным Минобороны РФ) ударов по энергообъектам. Стоит отметить, что украинская сторона в своих отчетах не учитывает объекты, которые были отключены до их уничтожения и реальный объем непригодной для использования энергосети может быть выше 2/3 (66,7%) от объема выработки до 24 февраля 2022 года.Тем не менее, даже в таких условиях обычные потребители на текущий момент времени ощущают лишь кратковременные отключения энергии и тепла, что в целом не оказывает критического воздействия на жизненные условия. Во многом это объясняется хорошо продуманной распределенной энергосетью, созданной во времена СССР и учитывающей возможности проведения военных действий на территории Украины. Многие украинские политики радовались тому, что ряд объектов не получал критические повреждения и мог быть восстановлен даже после массированных ракетных ударов, хотя стойкость многих энергообъектов заключается вовсе не в защитных мерах украинских военных, а в продуманном строительстве советских инженеров, которые учитывали возможность эксплуатации энергостанций даже в случае нанесения атомных ударов вблизи критической инфраструктуры. Тем не менее, данный плюс со временем и под российским "напором" становится значительным минусом.Крупные энергообъекты Украины со времени распада СССР практически не подвергались капитальному ремонту и обновлению. Доля ТЭС в выработке электроэнергии на протяжении 21-века постоянно снижалась. В 2014 году на ТЭС приходилось 49%, то к началу 2022 года выработка ТЭС снизилась до 29,1%. Больше всего пострадала выработка на природном газе, мазуте и торфе (в 2007 году их совокупная выработка 98243 тыс. условных единиц эквивалента энергии, к началу 2021 года, выработка упала до 46691 тыс. у.е.э.э.), при этом общее производство энергии упало на 27981 тыс. у.е.э.э. Экономия на ремонте еще до 2022 года и промедление с заменой изношенных мощностей привели к тому, что в Украине наблюдался дефицит квалифицированных специалистов, которые могут устанавливать и эксплуатировать современные энергетические установки, а с началом мобилизации таких специалистов стало еще меньше. Компенсировать нехватку можно было бы привлечением иностранных кадров, но иностранцы с наименьшей вероятностью будут направляться на энергетические объекты Украины в период проведения СВО.Последний массированный удар произошел с 10 на 11 апреля 2024 г., значительно повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины), уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области, повреждены линии электропередач в Харькове. С 11 на 12 апреля были выведены из строя энергетические объекты в Кривом Роге и Сумская ТЭЦ. Украинская компания "Центрэнерго", которая является основным поставщиком энергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области, заявила, что вместе с потерей 1800 мВт генерации энергии, вырабатываемые на Трипольской ТЭС, потеряла практически все 100% своих мощностей.Вопрос, когда обычные потребители на Украине ощутят на себе постоянные энергетические сбои до сих пор открыт, так как с началом СВО многие промышленные объекты частично или полностью перестали функционировать, потребление энергии малым и средним бизнесом уменьшилось более чем на 60% к началу 2024 г. Гражданский сектор потерял 6,3 млн. человек (по данным ООН), беженцами покинувшими страну. Также зафиксированы значительные потери личного военного составаДанные факторы, безусловно, помогают украинской стороне перераспределять высвободившиеся мощности, однако с каждым месяцем таких "свободных" мощностей становится все меньше. Потеря Запорожской АЭС стала значительным ударом по энергетике, поскольку совокупная мощность выработки всех реакторов достигала 6000 мВт.ч. или 50% всей электроэнергии, производимой атомными электростанциями Украины, и 21% от общей выработки электроэнергии.Можно отметить, что Украина становится все больше зависима от внешних поставок энергии. Соединенные линии энергопередачи с Венгрией, Молдавией и Польшей могут компенсировать часть дефицита энергии, однако их передача будет ограничена преимущественно приграничными областями, и центральная часть вместе с восточной может оказаться в дефиците. Здания критической инфраструктуры и правительственные объекты с 2022 года подключены к резервным генераторам и могут быть обеспечены энергией независимо от центральной сети, но таких объектов крайне мало. К тому же это может спровоцировать протестные настроения среди обычных граждан, которые лишатся доступа даже к свету в доме, при том, что больницы и пожарные части оставляют без генераторов в угоду подключения "избранных".Даже если украинская сторона найдет финансовые и технологические возможности ремонтировать и менять энергетическое оборудование, то кадровый дефицит может растянуть процессы не просто на месяцы, но даже на годы, а импорт энергии является не только дорогим, но и охватывает лишь ряд приграничных территорий, дальнейшая "перегонка" энергии будет вести к большим ее потерям по ЛЭП. В конце концов от украинской энергосети останутся лишь небольшие локальные центры с выработкой энергии на малых ТЭС и ТЭЦ, что может привести к значительной миграции населения из городских территорий в сельскую местность, где тепло можно получить, устанавливая печи на дровяной системе горения.

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Тимофей Мазарчук https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Тимофей Мазарчук https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg

мнения аналитиков, энергосистема украины