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Минэнерго ожидает подписание дорожной карты по энергооборудованию с Ираном - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго ожидает подписание дорожной карты по энергооборудованию с Ираном
Минэнерго ожидает подписание дорожной карты по энергооборудованию с Ираном - 16.04.2024, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает подписание дорожной карты по энергооборудованию с Ираном
Россия и Иран в скором времени подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетического оборудования, сейчас она находится в проработке, сообщил... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T15:57+0300
2024-04-16T15:57+0300
энергетика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия и Иран в скором времени подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетического оборудования, сейчас она находится в проработке, сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников. "Технологическая карта в сфере энергетического оборудования находится в стадии проработки. Я думаю, достаточно скоро она будет подписана, потому что взаимодействие в энергетической сфере присутствует на самом широком спектре, и ... по системам управления, и по различным видам оборудования. Поэтому именно взаимодействие на технологическом уровне, мне кажется, это сейчас номер один для наших стран", - сказал он в ходе Национального нефтегазового форума. Мочальников напомнил, что между Россией и Ираном уже подписана дорожная карта по технологическому развитию в нефтегазовой сфере. "Компании с обеих сторон принимают активное участие. И там результаты мы увидим в ближайшее время", - сказал замминистра. Как сообщало Минэнерго РФ в конце 2022 года, Иран проявляет интерес к проектам в сфере строительства теплоэлектростанций и возобновляемых источников энергии, а также к совместным проектам на территории Ирана с использованием российского энергетического оборудования. В свою очередь, российские компании заинтересованы в сотрудничестве с иранскими партнерами в сфере передачи газотурбинных технологий и налаживании их совместного производства в России.
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россия, иран, новости
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, Новости
15:57 16.04.2024
 
Минэнерго ожидает подписание дорожной карты по энергооборудованию с Ираном

Минэнерго ожидает скорого подписания дорожной карты по энергооборудованию с Ираном

© POOL | Перейти в медиабанкИран
Иран
© POOL
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия и Иран в скором времени подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетического оборудования, сейчас она находится в проработке, сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников.
"Технологическая карта в сфере энергетического оборудования находится в стадии проработки. Я думаю, достаточно скоро она будет подписана, потому что взаимодействие в энергетической сфере присутствует на самом широком спектре, и ... по системам управления, и по различным видам оборудования. Поэтому именно взаимодействие на технологическом уровне, мне кажется, это сейчас номер один для наших стран", - сказал он в ходе Национального нефтегазового форума.
Мочальников напомнил, что между Россией и Ираном уже подписана дорожная карта по технологическому развитию в нефтегазовой сфере. "Компании с обеих сторон принимают активное участие. И там результаты мы увидим в ближайшее время", - сказал замминистра.
Как сообщало Минэнерго РФ в конце 2022 года, Иран проявляет интерес к проектам в сфере строительства теплоэлектростанций и возобновляемых источников энергии, а также к совместным проектам на территории Ирана с использованием российского энергетического оборудования. В свою очередь, российские компании заинтересованы в сотрудничестве с иранскими партнерами в сфере передачи газотурбинных технологий и налаживании их совместного производства в России.
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