https://1prime.ru/20240416/energetika-847430007.html
Минэнерго ожидает подписание дорожной карты по энергооборудованию с Ираном
Минэнерго ожидает подписание дорожной карты по энергооборудованию с Ираном - 16.04.2024, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает подписание дорожной карты по энергооборудованию с Ираном
Россия и Иран в скором времени подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетического оборудования, сейчас она находится в проработке, сообщил... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T15:57+0300
2024-04-16T15:57+0300
2024-04-16T15:57+0300
энергетика
россия
иран
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/18/840981831_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e9861539ad7128b23b63afea7b09c6bf.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия и Иран в скором времени подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетического оборудования, сейчас она находится в проработке, сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников. "Технологическая карта в сфере энергетического оборудования находится в стадии проработки. Я думаю, достаточно скоро она будет подписана, потому что взаимодействие в энергетической сфере присутствует на самом широком спектре, и ... по системам управления, и по различным видам оборудования. Поэтому именно взаимодействие на технологическом уровне, мне кажется, это сейчас номер один для наших стран", - сказал он в ходе Национального нефтегазового форума. Мочальников напомнил, что между Россией и Ираном уже подписана дорожная карта по технологическому развитию в нефтегазовой сфере. "Компании с обеих сторон принимают активное участие. И там результаты мы увидим в ближайшее время", - сказал замминистра. Как сообщало Минэнерго РФ в конце 2022 года, Иран проявляет интерес к проектам в сфере строительства теплоэлектростанций и возобновляемых источников энергии, а также к совместным проектам на территории Ирана с использованием российского энергетического оборудования. В свою очередь, российские компании заинтересованы в сотрудничестве с иранскими партнерами в сфере передачи газотурбинных технологий и налаживании их совместного производства в России.
https://1prime.ru/20240414/iran-847376867.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/18/840981831_337:0:3000:1997_1920x0_80_0_0_0f4a7fa9a77f1b3b294a05bf79326228.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, новости
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, Новости
Минэнерго ожидает подписание дорожной карты по энергооборудованию с Ираном
Минэнерго ожидает скорого подписания дорожной карты по энергооборудованию с Ираном
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия и Иран в скором времени подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетического оборудования, сейчас она находится в проработке, сообщил замминистра энергетики Сергей Мочальников.
"Технологическая карта в сфере энергетического оборудования находится в стадии проработки. Я думаю, достаточно скоро она будет подписана, потому что взаимодействие в энергетической сфере присутствует на самом широком спектре, и ... по системам управления, и по различным видам оборудования. Поэтому именно взаимодействие на технологическом уровне, мне кажется, это сейчас номер один для наших стран", - сказал он в ходе Национального нефтегазового форума.
Мочальников напомнил, что между Россией и Ираном уже подписана дорожная карта по технологическому развитию в нефтегазовой сфере. "Компании с обеих сторон принимают активное участие. И там результаты мы увидим в ближайшее время", - сказал замминистра.
Как сообщало Минэнерго РФ в конце 2022 года, Иран проявляет интерес к проектам в сфере строительства теплоэлектростанций и возобновляемых источников энергии, а также к совместным проектам на территории Ирана с использованием российского энергетического оборудования. В свою очередь, российские компании заинтересованы в сотрудничестве с иранскими партнерами в сфере передачи газотурбинных технологий и налаживании их совместного производства в России.
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль