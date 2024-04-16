https://1prime.ru/20240416/energokrizis-847437639.html

Энергетический кризис обошелся Евросоюзу в триллион евро, заявили в ЕК

Энергетический кризис обошелся Евросоюзу в триллион евро, заявили в ЕК - 16.04.2024, ПРАЙМ

Энергетический кризис обошелся Евросоюзу в триллион евро, заявили в ЕК

Энергетический кризис в Европе, последовавший после обострения ситуации вокруг Украины, обошелся европейской экономике в триллион евро, а также значительно... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:42+0300

2024-04-16T17:42+0300

2024-04-16T17:42+0300

энергетика

энергокризис

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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе, последовавший после обострения ситуации вокруг Украины, обошелся европейской экономике в триллион евро, а также значительно сказался на конкурентоспособности европейских компаний и благосостоянии домохозяйств, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. "Высокие цены на энергию, особенно на газ, который больше всего влияет на цены на электричество в Европе, были главным источником высокой инфляции. Это было очень сложное время для нас. Если только посмотреть, сколько нам пришлось заплатить за импорт, это астрономические цены. В то же время, сколько нам пришлось потратить на помощь нашим домохозяйствам и промышленности для сохранения света и отопления. Мы говорим о сумме в триллион евро, которую мы могли потратить на другие цели, если бы смогли избежать этого кризиса", - сказал Шевчович на пресс-конференции в Брюсселе. Он пояснил, что даже последовавшее снижение цен на газ не означает решение проблем конкурентоспособности европейских компаний. "Мы конкурируем на международном уровне, нам необходимо сравнивать цены на энергию с ценами в США и Китае, а они там в три-четыре раза ниже. Давление на энергоемкие производства огромное", - добавил Шевчович. По его словам, основная тема, которую поднимают европейские министры при обсуждении всех аспектов перехода на чистую энергию, это пути снижения цен на энергетику. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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энергокризис, ес, ек