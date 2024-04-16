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СМИ: Боррель "стучится в двери" стран ЕС с просьбами закупить ПВО для Киева

СМИ: Боррель "стучится в двери" стран ЕС с просьбами закупить ПВО для Киева - 16.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Боррель "стучится в двери" стран ЕС с просьбами закупить ПВО для Киева

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что "стучится в двери" европейских стран с просьбой закупить зенитные орудия для Украины. Об этом он сообщил в беседе | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:11+0300

2024-04-16T11:11+0300

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ПАРИЖ, 16 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что "стучится в двери" европейских стран с просьбой закупить зенитные орудия для Украины. Об этом он сообщил в беседе с французским изданием Le Monde."Я стучусь в двери стран-членов, чтобы сказать им, что, если у них нет зенитных батарей, то будет необходимо их купить. Дело продвигается понемногу, однако существует огромная разница во взносах стран-членов", — заявил он.Политик также заметил, что на Украине установился "динамичный тупик", где происходят интенсивные бои, но ни одна сторона не достигает прорыва. Боррель подчеркнул, что ЕС должен предоставить Киеву наступательные возможности, включая боеприпасы и средства противовоздушной обороны.Российская сторона считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в этот конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия на Украину являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, так как занимаются подготовкой военнослужащих на своих территориях.

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ес, украина, жозеп боррель, новости