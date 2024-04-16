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В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов
Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации людей из города Ишима, Казанского и Ишимского районов. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:44+0300
2024-04-16T11:44+0300
2024-04-16T11:44+0300
происшествия
тюменская область
наводнение
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации людей из города Ишима, Казанского и Ишимского районов. "Мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР", — заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Моор отметил, что уточненный прогноз от Росгидромета по паводку свидетельствует о том, что уровень воды в реке Ишим будет значительно выше, чем ожидалось, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.Также, по словам Моора, число населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления в Тюменской области, будет увеличиваться .
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тюменская область, наводнение
Происшествия, Тюменская область, наводнение
В Тюменской области объявили срочную эвакуацию нескольких районов
Глава Тюменской области объявил срочную эвакуацию из Ишима, Казанского и Ишимского районов
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации людей из города Ишима, Казанского и Ишимского районов.
"Мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Оповестили лично каждого. Некоторых проинформировали не по разу. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР", — заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Моор отметил, что уточненный прогноз от Росгидромета по паводку свидетельствует о том, что уровень воды в реке Ишим будет значительно выше, чем ожидалось, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.
Также, по словам Моора, число населенных пунктов, которые могут попасть в зону затопления в Тюменской области, будет увеличиваться .
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