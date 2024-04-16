https://1prime.ru/20240416/evakuatsiya-847440386.html
МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области
МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области - 16.04.2024, ПРАЙМ
МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области
Вследствие подъема воды в Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек, указало МЧС России в Telegram-канале. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T19:45+0300
2024-04-16T19:45+0300
2024-04-16T19:45+0300
происшествия
паводок
тюменская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847402361_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_3590f29b8a06189b0996111c3cb61f4e.jpg
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вследствие подъема воды в Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек, указало МЧС России в Telegram-канале."Тюменская область: уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево. Из села Казанское эвакуировались 112 человек", — отмечается в публикации. По данным ведомства, на месте работают 96 специалистов, 33 единицы техники, в готовности находятся три плавсредства.Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос с утра на 32 сантиметра и достиг отметки 774 сантиметра. Опасным считается уровень 850 сантиметров.
https://1prime.ru/20240416/tobol-847411295.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847402361_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_e2a280b29a3fb312dad3968bc913bc3b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паводок, тюменская область
Происшествия, паводок, Тюменская область
МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области
МЧС: в Тюмени из-за подъема воды из села Казанское эвакуировались 112 человек
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вследствие подъема воды в Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек, указало МЧС России в Telegram-канале.
"Тюменская область: уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево. Из села Казанское эвакуировались 112 человек", — отмечается в публикации.
По данным ведомства, на месте работают 96 специалистов, 33 единицы техники, в готовности находятся три плавсредства.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос с утра на 32 сантиметра и достиг отметки 774 сантиметра. Опасным считается уровень 850 сантиметров.
Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться