Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240416/evakuatsiya-847440386.html
МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области
МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области - 16.04.2024, ПРАЙМ
МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области
Вследствие подъема воды в Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек, указало МЧС России в Telegram-канале. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T19:45+0300
2024-04-16T19:45+0300
происшествия
паводок
тюменская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847402361_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_3590f29b8a06189b0996111c3cb61f4e.jpg
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вследствие подъема воды в Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек, указало МЧС России в Telegram-канале."Тюменская область: уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево. Из села Казанское эвакуировались 112 человек", — отмечается в публикации. По данным ведомства, на месте работают 96 специалистов, 33 единицы техники, в готовности находятся три плавсредства.Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос с утра на 32 сантиметра и достиг отметки 774 сантиметра. Опасным считается уровень 850 сантиметров.
https://1prime.ru/20240416/tobol-847411295.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847402361_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_e2a280b29a3fb312dad3968bc913bc3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
паводок, тюменская область
Происшествия, паводок, Тюменская область
19:45 16.04.2024
 
МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области

МЧС: в Тюмени из-за подъема воды из села Казанское эвакуировались 112 человек

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкКурган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вследствие подъема воды в Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек, указало МЧС России в Telegram-канале.
"Тюменская область: уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево. Из села Казанское эвакуировались 112 человек", — отмечается в публикации.
По данным ведомства, на месте работают 96 специалистов, 33 единицы техники, в готовности находятся три плавсредства.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос с утра на 32 сантиметра и достиг отметки 774 сантиметра. Опасным считается уровень 850 сантиметров.
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Жителей левобережья Кургана призвали немедленно эвакуироваться
10:29
 
ПроисшествияпаводокТюменская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала