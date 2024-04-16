https://1prime.ru/20240416/evakuatsiya-847440386.html

МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области

МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области - 16.04.2024, ПРАЙМ

МЧС сообщило об эвакуации людей из села Казанское в Тюменской области

Вследствие подъема воды в Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек, указало МЧС России в Telegram-канале. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T19:45+0300

2024-04-16T19:45+0300

2024-04-16T19:45+0300

происшествия

паводок

тюменская область

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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вследствие подъема воды в Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек, указало МЧС России в Telegram-канале."Тюменская область: уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево. Из села Казанское эвакуировались 112 человек", — отмечается в публикации. По данным ведомства, на месте работают 96 специалистов, 33 единицы техники, в готовности находятся три плавсредства.Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос с утра на 32 сантиметра и достиг отметки 774 сантиметра. Опасным считается уровень 850 сантиметров.

https://1prime.ru/20240416/tobol-847411295.html

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паводок, тюменская область