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Профицит торгового баланса еврозоны превысил 23 миллиарда евро - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Профицит торгового баланса еврозоны превысил 23 миллиарда евро
Профицит торгового баланса еврозоны превысил 23 миллиарда евро - 16.04.2024, ПРАЙМ
Профицит торгового баланса еврозоны превысил 23 миллиарда евро
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале составил 23,6 миллиарда евро после профицита в 11,4 миллиарда евро в январе, сообщает европейское... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:08+0300
2024-04-16T12:14+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале составил 23,6 миллиарда евро после профицита в 11,4 миллиарда евро в январе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит на уровне 17,9 миллиарда евро.При этом в годовом выражении экспорт товаров из еврозоны увеличился в феврале на 0,3%, до 235 миллиардов евро, импорт уменьшился на 8,4%, до 211,4 миллиарда.В Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в феврале составил 22,1 миллиарда евро после профицита в 6,2 миллиарда евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в феврале вырос в годовом выражении на 0,7%, до 210,6 миллиарда евро, импорт уменьшился на 9% - до 188,5 миллиарда.
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еврозона, новости
Экономика, ЕВРОЗОНА, Новости
12:08 16.04.2024 (обновлено: 12:14 16.04.2024)
 
Профицит торгового баланса еврозоны превысил 23 миллиарда евро

Профицит торгового баланса еврозоны в феврале составил 23,6 миллиарда евро

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале составил 23,6 миллиарда евро после профицита в 11,4 миллиарда евро в январе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит на уровне 17,9 миллиарда евро.
При этом в годовом выражении экспорт товаров из еврозоны увеличился в феврале на 0,3%, до 235 миллиардов евро, импорт уменьшился на 8,4%, до 211,4 миллиарда.
В Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в феврале составил 22,1 миллиарда евро после профицита в 6,2 миллиарда евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в феврале вырос в годовом выражении на 0,7%, до 210,6 миллиарда евро, импорт уменьшился на 9% - до 188,5 миллиарда.
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