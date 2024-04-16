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Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес

Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес - 16.04.2024, ПРАЙМ

Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес

На фоне отсутствия поставок древесины из России финнам все чаще приходится топить своей собственной древесиной, пишет издание Helsingin Sanomat. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:43+0300

2024-04-16T11:43+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. На фоне отсутствия поставок древесины из России финнам все чаще приходится топить своей собственной древесиной, пишет издание Helsingin Sanomat."Согласно ненаучному отчету Metsälehti, на энергетических установках, в небольших домах и на фермах ежегодно используется до десяти миллионов кубометров балансовой древесины. Это больше, чем использует за год завод по производству биопродуктов Кеми", — отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее считалось, что для сжигания предпочтительны опилки, побочные продукты лесной промышленности и древесина малого диаметра. Однако сейчас ситуация изменилась, и сжигается также балансовая и строительная древесина, отмечается в публикации.Существенное влияние на это оказал конфликт на Украине, что привело к сокращению импорта древесины из России, а также отказ тепловых электростанций от использования торфа и ископаемого топлива.Кроме того, одним из крупнейших потребителей энергетической древесины в Финляндии стал завод Helen в Вуосаари, который заменяет угольные электростанции Hanasaari и Salmisaari.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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финляндия, россия, древесина, новости