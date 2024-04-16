Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240416/finlyandiya-847420394.html
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес - 16.04.2024, ПРАЙМ
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес
На фоне отсутствия поставок древесины из России финнам все чаще приходится топить своей собственной древесиной, пишет издание Helsingin Sanomat. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:43+0300
2024-04-16T11:45+0300
финляндия
россия
древесина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83365/22/833652287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_783eed53c7c3bcf26789f4a9ca6cfac4.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. На фоне отсутствия поставок древесины из России финнам все чаще приходится топить своей собственной древесиной, пишет издание Helsingin Sanomat."Согласно ненаучному отчету Metsälehti, на энергетических установках, в небольших домах и на фермах ежегодно используется до десяти миллионов кубометров балансовой древесины. Это больше, чем использует за год завод по производству биопродуктов Кеми", — отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее считалось, что для сжигания предпочтительны опилки, побочные продукты лесной промышленности и древесина малого диаметра. Однако сейчас ситуация изменилась, и сжигается также балансовая и строительная древесина, отмечается в публикации.Существенное влияние на это оказал конфликт на Украине, что привело к сокращению импорта древесины из России, а также отказ тепловых электростанций от использования торфа и ископаемого топлива.Кроме того, одним из крупнейших потребителей энергетической древесины в Финляндии стал завод Helen в Вуосаари, который заменяет угольные электростанции Hanasaari и Salmisaari.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240416/nds-847415160.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83365/22/833652287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_74f4fbd934edbb33f13bd60ac418fdd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, россия, древесина, новости
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, древесина, Новости
11:43 16.04.2024 (обновлено: 11:45 16.04.2024)
 
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес

HS: в отсутствии импорта из России финны топят пригодным для производства лесом

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛесозаготовительные работы в Новосибирской области
Лесозаготовительные работы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. На фоне отсутствия поставок древесины из России финнам все чаще приходится топить своей собственной древесиной, пишет издание Helsingin Sanomat.
"Согласно ненаучному отчету Metsälehti, на энергетических установках, в небольших домах и на фермах ежегодно используется до десяти миллионов кубометров балансовой древесины. Это больше, чем использует за год завод по производству биопродуктов Кеми", — отмечается в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ранее считалось, что для сжигания предпочтительны опилки, побочные продукты лесной промышленности и древесина малого диаметра. Однако сейчас ситуация изменилась, и сжигается также балансовая и строительная древесина, отмечается в публикации.
Существенное влияние на это оказал конфликт на Украине, что привело к сокращению импорта древесины из России, а также отказ тепловых электростанций от использования торфа и ископаемого топлива.
Кроме того, одним из крупнейших потребителей энергетической древесины в Финляндии стал завод Helen в Вуосаари, который заменяет угольные электростанции Hanasaari и Salmisaari.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Власти Финляндии повысили НДС до 25,5 процента, сообщили СМИ
11:29
 
ФИНЛЯНДИЯРОССИЯдревесинаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала