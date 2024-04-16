https://1prime.ru/20240416/finlyandiya-847420394.html
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес - 16.04.2024, ПРАЙМ
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес
На фоне отсутствия поставок древесины из России финнам все чаще приходится топить своей собственной древесиной, пишет издание Helsingin Sanomat. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:43+0300
2024-04-16T11:43+0300
2024-04-16T11:45+0300
финляндия
россия
древесина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83365/22/833652287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_783eed53c7c3bcf26789f4a9ca6cfac4.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. На фоне отсутствия поставок древесины из России финнам все чаще приходится топить своей собственной древесиной, пишет издание Helsingin Sanomat."Согласно ненаучному отчету Metsälehti, на энергетических установках, в небольших домах и на фермах ежегодно используется до десяти миллионов кубометров балансовой древесины. Это больше, чем использует за год завод по производству биопродуктов Кеми", — отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее считалось, что для сжигания предпочтительны опилки, побочные продукты лесной промышленности и древесина малого диаметра. Однако сейчас ситуация изменилась, и сжигается также балансовая и строительная древесина, отмечается в публикации.Существенное влияние на это оказал конфликт на Украине, что привело к сокращению импорта древесины из России, а также отказ тепловых электростанций от использования торфа и ископаемого топлива.Кроме того, одним из крупнейших потребителей энергетической древесины в Финляндии стал завод Helen в Вуосаари, который заменяет угольные электростанции Hanasaari и Salmisaari.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240416/nds-847415160.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83365/22/833652287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_74f4fbd934edbb33f13bd60ac418fdd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, древесина, новости
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, древесина, Новости
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес
HS: в отсутствии импорта из России финны топят пригодным для производства лесом
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
На фоне отсутствия поставок древесины из России финнам все чаще приходится топить своей собственной древесиной, пишет
издание Helsingin Sanomat.
"Согласно ненаучному отчету Metsälehti, на энергетических установках, в небольших домах и на фермах ежегодно используется до десяти миллионов кубометров балансовой древесины. Это больше, чем использует за год завод по производству биопродуктов Кеми", — отмечается в публикации.
Ранее считалось, что для сжигания предпочтительны опилки, побочные продукты лесной промышленности и древесина малого диаметра. Однако сейчас ситуация изменилась, и сжигается также балансовая и строительная древесина, отмечается в публикации.
Существенное влияние на это оказал конфликт на Украине, что привело к сокращению импорта древесины из России, а также отказ тепловых электростанций от использования торфа и ископаемого топлива.
Кроме того, одним из крупнейших потребителей энергетической древесины в Финляндии стал завод Helen в Вуосаари, который заменяет угольные электростанции Hanasaari и Salmisaari.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Власти Финляндии повысили НДС до 25,5 процента, сообщили СМИ