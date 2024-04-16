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В "Совкомфлоте" назвали долю попавших под санкции судов - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В "Совкомфлоте" назвали долю попавших под санкции судов
В "Совкомфлоте" назвали долю попавших под санкции судов - 16.04.2024, ПРАЙМ
В "Совкомфлоте" назвали долю попавших под санкции судов
Под западными санкциями, согласно оценке "Совкомфлота", оказалось примерно 8% торгового флота, участвовавшего в российском экспорте. Об этом сообщил гендиректор | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:58+0300
2024-04-16T14:58+0300
экономика
судоходство
санкции против рф
морские грузоперевозки
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Под западными санкциями, согласно оценке "Совкомфлота", оказалось примерно 8% торгового флота, участвовавшего в российском экспорте. Об этом сообщил гендиректор российской судоходной компании Игорь Тонковидов, выступая в рамках Национального нефтегазового форума. "В этом году у нас появился с вами новый фактор - это прямые санкционные ограничения ряда стран в отношении этого флота. Это касается не только нефтеперевозок, это универсальная вещь. По нашим оценкам, на сегодняшний день порядка 8% флота, участвующего в российских перевозках, попало под санкции", — заявил он. Тонковидов добавил, что сейчас предстоит совместно проработать более стабильную модель торговых отношений. "Без объединений усилий как нефтяных, газовых, судоходных компаний, банковского сообщества, страхового сообщества эту проблему, наверное, будет решить сложновато. Но я уверен, что она может быть решена, и, естественно, во взаимодействии с нашими основными партнерами", — заключил глава "Совкомфлота".
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судоходство, санкции против рф, морские грузоперевозки
Экономика, судоходство, санкции против РФ, морские грузоперевозки
14:58 16.04.2024
 
В "Совкомфлоте" назвали долю попавших под санкции судов

"Совкомфлот": около 8% участвующего в экспорте флота попало под санкции

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкЦеремония поднятия флага на судне "Фёдор Ушаков" в Мурманске
Церемония поднятия флага на судне Фёдор Ушаков в Мурманске - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Под западными санкциями, согласно оценке "Совкомфлота", оказалось примерно 8% торгового флота, участвовавшего в российском экспорте. Об этом сообщил гендиректор российской судоходной компании Игорь Тонковидов, выступая в рамках Национального нефтегазового форума.
"В этом году у нас появился с вами новый фактор - это прямые санкционные ограничения ряда стран в отношении этого флота. Это касается не только нефтеперевозок, это универсальная вещь. По нашим оценкам, на сегодняшний день порядка 8% флота, участвующего в российских перевозках, попало под санкции", — заявил он.
Тонковидов добавил, что сейчас предстоит совместно проработать более стабильную модель торговых отношений.
"Без объединений усилий как нефтяных, газовых, судоходных компаний, банковского сообщества, страхового сообщества эту проблему, наверное, будет решить сложновато. Но я уверен, что она может быть решена, и, естественно, во взаимодействии с нашими основными партнерами", — заключил глава "Совкомфлота".
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
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