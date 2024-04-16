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"Кто отправится умирать на Украину?" Французы выступили против помощи Киеву

"Кто отправится умирать на Украину?" Французы выступили против помощи Киеву - 16.04.2024, ПРАЙМ

"Кто отправится умирать на Украину?" Французы выступили против помощи Киеву

Отделение коммунистической молодежи Лилля резко осудило заключенное между Францией и Украиной соглашение о безопасности, передает французское издание Le Journal | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T10:59+0300

2024-04-16T10:59+0300

2024-04-16T10:59+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Отделение коммунистической молодежи Лилля резко осудило заключенное между Францией и Украиной соглашение о безопасности, передает французское издание Le Journal du Dimanche.Ранее 13 апреля молодые коммунисты из Лилля развернули кампанию против "народных избранников, которые втянули Францию к эскалации конфликта", говорится в тексте статьи."На плакате молодых коммунистов из Лилля одного из депутатов Европарламента назвали "тем еще мерзавцем", который "хочет отправить детей рабочего класса на войну", - сказано в публикации.Кроме того, глава французских коммунистов Фабьен Руссель заявил, что он не поддерживает такую практику и намерен с ней покончить. С самого начала конфликта на Украине члены партии La France insoumise ("Непокоренная Франция") и коммунисты выступают за ограничения в поддержке Киеву со стороны Франции.Тем не менее, депутат от партии "Ренессанс" Виолетт Спийбу осудила действия молодых коммунистов, заявив, что такиб образом они только "разжигают ненависть".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240413/ukriana-847359478.html

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