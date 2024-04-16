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СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии

СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии - 16.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии

Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня, передает радиостанция Europe 1. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:55+0300

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ПАРИЖ, 16 апр - ПРАЙМ. Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня, передает радиостанция Europe 1."Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент страны Эмманюэль Макрон на церемонии памяти французского антифашистского партизанского отряда может официально объявить о присутствии российской делегации, несмотря на геополитическую ситуацию.Кроме того, сообщается, что несмотря на то, что СССР не принимал непосредственного участия в высадке в Нормандии, он внес значительный вклад в победу над фашистской Германией и понес самые тяжелые потери в Второй мировой войне.Ранее французский лидер также допустил приглашения президента России Владимира Путина на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии в 2024 году, но указал, что это зависит от ситуации на Украине.Высадка в Нормандии стала первой частью стратегической операции "Оверлорд" против оккупационных сил Германии, предусматривавшей освобождение союзниками северо-западной Франции в ходе Второй мировой войны. Операция союзников началась 6 июня 1944 года (День Д) высадкой 156 тысяч солдат на побережье Нормандии.

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