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СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии - 16.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии
СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии - 16.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии
Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня, передает радиостанция Europe 1. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:55+0300
2024-04-16T11:55+0300
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ПАРИЖ, 16 апр - ПРАЙМ. Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня, передает радиостанция Europe 1."Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент страны Эмманюэль Макрон на церемонии памяти французского антифашистского партизанского отряда может официально объявить о присутствии российской делегации, несмотря на геополитическую ситуацию.Кроме того, сообщается, что несмотря на то, что СССР не принимал непосредственного участия в высадке в Нормандии, он внес значительный вклад в победу над фашистской Германией и понес самые тяжелые потери в Второй мировой войне.Ранее французский лидер также допустил приглашения президента России Владимира Путина на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии в 2024 году, но указал, что это зависит от ситуации на Украине.Высадка в Нормандии стала первой частью стратегической операции "Оверлорд" против оккупационных сил Германии, предусматривавшей освобождение союзниками северо-западной Франции в ходе Второй мировой войны. Операция союзников началась 6 июня 1944 года (День Д) высадкой 156 тысяч солдат на побережье Нормандии.
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россия, франция, новости
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Новости
11:55 16.04.2024
 
СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии

Europe 1: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии

© РИА Новости . Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 16 апр - ПРАЙМ. Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня, передает радиостанция Europe 1.
"Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент страны Эмманюэль Макрон на церемонии памяти французского антифашистского партизанского отряда может официально объявить о присутствии российской делегации, несмотря на геополитическую ситуацию.
Кроме того, сообщается, что несмотря на то, что СССР не принимал непосредственного участия в высадке в Нормандии, он внес значительный вклад в победу над фашистской Германией и понес самые тяжелые потери в Второй мировой войне.
Ранее французский лидер также допустил приглашения президента России Владимира Путина на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии в 2024 году, но указал, что это зависит от ситуации на Украине.
Высадка в Нормандии стала первой частью стратегической операции "Оверлорд" против оккупационных сил Германии, предусматривавшей освобождение союзниками северо-западной Франции в ходе Второй мировой войны. Операция союзников началась 6 июня 1944 года (День Д) высадкой 156 тысяч солдат на побережье Нормандии.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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