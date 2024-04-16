https://1prime.ru/20240416/frantsiya-847423113.html

"Давайте уважать историю!" Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости

"Давайте уважать историю!" Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости - 16.04.2024, ПРАЙМ

"Давайте уважать историю!" Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости

Приглашение Российской Федерации на празднование высадки в Нормандию станет плохой новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение в... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T12:42+0300

2024-04-16T12:42+0300

2024-04-16T12:43+0300

политика

франция

приглашение

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Приглашение Российской Федерации на празднование высадки в Нормандию станет плохой новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение в соцсети X высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Он восторженно отреагировал на то, что Франция пригласила представителей Российской Федерации на празднование 80-летия высадки в Нормандии."Это удача! Россия – страна, которая понесла самые большие потери в борьбе с нацистской Германией. Давайте уважать историю и погибших!" – написал Филиппо.Но после мажорного и весьма уважительного приветствия он сменил тон и переключился на Украину и сторонников Североатлантического альянса."Это (приглашение России – прим. ред.) не понравится Зеленскому и сторонникам НАТО", - отметил политик.При этом он, видимо, не без оснований, предположил, что как Украина, так и сторонники НАТО постараются отговорить французские власти от этого приглашения – "будут пытаться оказать давление на Макрона"."Поддастся ли он? – задается непростым вопросом Филиппо и не в полной мере определенно сам же и отвечает на свой вопрос: - Вполне возможно!"Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня.В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".

https://1prime.ru/20240416/frantsiya-847420992.html

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франция, приглашение