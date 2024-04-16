Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Давайте уважать историю!" Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240416/frantsiya-847423113.html
"Давайте уважать историю!" Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости
"Давайте уважать историю!" Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Давайте уважать историю!" Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости
Приглашение Российской Федерации на празднование высадки в Нормандию станет плохой новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение в... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:42+0300
2024-04-16T12:43+0300
политика
франция
приглашение
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Приглашение Российской Федерации на празднование высадки в Нормандию станет плохой новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение в соцсети X высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Он восторженно отреагировал на то, что Франция пригласила представителей Российской Федерации на празднование 80-летия высадки в Нормандии."Это удача! Россия – страна, которая понесла самые большие потери в борьбе с нацистской Германией. Давайте уважать историю и погибших!" – написал Филиппо.Но после мажорного и весьма уважительного приветствия он сменил тон и переключился на Украину и сторонников Североатлантического альянса."Это (приглашение России – прим. ред.) не понравится Зеленскому и сторонникам НАТО", - отметил политик.При этом он, видимо, не без оснований, предположил, что как Украина, так и сторонники НАТО постараются отговорить французские власти от этого приглашения – "будут пытаться оказать давление на Макрона"."Поддастся ли он? – задается непростым вопросом Филиппо и не в полной мере определенно сам же и отвечает на свой вопрос: - Вполне возможно!"Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня.В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".
https://1prime.ru/20240416/frantsiya-847420992.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, приглашение
Политика, ФРАНЦИЯ, приглашение
12:42 16.04.2024 (обновлено: 12:43 16.04.2024)
 
"Давайте уважать историю!" Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости

Политик Филиппо: приглашение России в Нормандию – плохая новость для Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Приглашение Российской Федерации на празднование высадки в Нормандию станет плохой новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение в соцсети X высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Он восторженно отреагировал на то, что Франция пригласила представителей Российской Федерации на празднование 80-летия высадки в Нормандии.
"Это удача! Россия – страна, которая понесла самые большие потери в борьбе с нацистской Германией. Давайте уважать историю и погибших!" – написал Филиппо.
Но после мажорного и весьма уважительного приветствия он сменил тон и переключился на Украину и сторонников Североатлантического альянса.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
СМИ: Франция пригласит Россию на празднование 80-летия высадки в Нормандии
11:55
"Это (приглашение России – прим. ред.) не понравится Зеленскому и сторонникам НАТО", - отметил политик.
При этом он, видимо, не без оснований, предположил, что как Украина, так и сторонники НАТО постараются отговорить французские власти от этого приглашения – "будут пытаться оказать давление на Макрона".
"Поддастся ли он? – задается непростым вопросом Филиппо и не в полной мере определенно сам же и отвечает на свой вопрос: - Вполне возможно!"
Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня.
В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин может быть приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции в 2024 году, "если ситуация на Украине изменится".
 
ПолитикаФРАНЦИЯприглашение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала