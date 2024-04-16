https://1prime.ru/20240416/frs-847433227.html

В МВФ по-прежнему ждут ослабления монетарной политики ФРС США

В МВФ по-прежнему ждут ослабления монетарной политики ФРС США - 16.04.2024, ПРАЙМ

В МВФ по-прежнему ждут ослабления монетарной политики ФРС США

Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) США перейдет к ослаблению монетарной политики в 2024 году, заявил... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:32+0300

2024-04-16T16:32+0300

2024-04-16T16:32+0300

экономика

мвф

фрс сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76130/18/761301832_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8c75afa456666404970bcc8e672fdc09.jpg

ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) США перейдет к ослаблению монетарной политики в 2024 году, заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша. "Мы по-прежнему ожидаем, что США в некоторый момент 2024 года будут в позиции, когда начнут ослабление", - сообщил он на брифинге, комментируя возможность смягчения монетарной политики ФРС. По словам главного экономиста МВФ, Федрезерву удалось добиться "огромного прогресса" в борьбе с инфляцией и поддержании устойчивости в американской экономике. По итогам мартовского заседания ФРС США в пятый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. До этого уровня регулятор ее поднял в июле прошлого года. В июне 2023 года ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку - на уровне 5-5,25%. До этого американский центробанк непрерывно повышал ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.

https://1prime.ru/20240416/mvf-847431112.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф, фрс сша