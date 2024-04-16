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В МВФ по-прежнему ждут ослабления монетарной политики ФРС США
В МВФ по-прежнему ждут ослабления монетарной политики ФРС США - 16.04.2024, ПРАЙМ
В МВФ по-прежнему ждут ослабления монетарной политики ФРС США
Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) США перейдет к ослаблению монетарной политики в 2024 году, заявил... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:32+0300
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) США перейдет к ослаблению монетарной политики в 2024 году, заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша. "Мы по-прежнему ожидаем, что США в некоторый момент 2024 года будут в позиции, когда начнут ослабление", - сообщил он на брифинге, комментируя возможность смягчения монетарной политики ФРС. По словам главного экономиста МВФ, Федрезерву удалось добиться "огромного прогресса" в борьбе с инфляцией и поддержании устойчивости в американской экономике. По итогам мартовского заседания ФРС США в пятый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. До этого уровня регулятор ее поднял в июле прошлого года. В июне 2023 года ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку - на уровне 5-5,25%. До этого американский центробанк непрерывно повышал ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
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мвф, фрс сша
В МВФ по-прежнему ждут ослабления монетарной политики ФРС США
Гуринша: МВФ по-прежнему ожидает ослабления монетарной политики ФРС в 2024 году
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) США перейдет к ослаблению монетарной политики в 2024 году, заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша.
"Мы по-прежнему ожидаем, что США в некоторый момент 2024 года будут в позиции, когда начнут ослабление", - сообщил он на брифинге, комментируя возможность смягчения монетарной политики ФРС.
По словам главного экономиста МВФ, Федрезерву удалось добиться "огромного прогресса" в борьбе с инфляцией и поддержании устойчивости в американской экономике.
По итогам мартовского заседания ФРС США в пятый раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. До этого уровня регулятор ее поднял в июле прошлого года. В июне 2023 года ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку - на уровне 5-5,25%. До этого американский центробанк непрерывно повышал ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
МВФ повысил прогноз роста ВВП США