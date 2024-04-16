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Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров - 16.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров
Вода в реке Урал в оренбургском Илеке поднялась до 915 сантиметров. Об этом сообщила мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:03+0300
2024-04-16T14:03+0300
происшествия
оренбургская область
наводнение
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УФА, 16 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Урал в оренбургском Илеке поднялась до 915 сантиметров. Об этом сообщила мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. "С 08.00 (06.00 мск) по 14.00 (12.00) река Урал у села Илек поднялась на 2 сантиметра и составила 915 сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров", — сказано в сообщении. Власти района призвали покинуть свои дома жителей сел Нижнеозерное, Сладково, Подстепки, Студеное, Мухраново и Яман.
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оренбургская область
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оренбургская область, наводнение
Происшествия, Оренбургская область, наводнение
14:03 16.04.2024
 
Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров

Мэрия Илекского района: уровень воды в реке Урал поднялся на 2 см до 915 см

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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УФА, 16 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Урал в оренбургском Илеке поднялась до 915 сантиметров. Об этом сообщила мэрия Илекского района в своем Telegram-канале.
"С 08.00 (06.00 мск) по 14.00 (12.00) река Урал у села Илек поднялась на 2 сантиметра и составила 915 сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров", — сказано в сообщении.
Власти района призвали покинуть свои дома жителей сел Нижнеозерное, Сладково, Подстепки, Студеное, Мухраново и Яман.
Улан-Удэ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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ПроисшествияОренбургская областьнаводнение
 
 
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