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Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров - 16.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Урал в Илеке поднялся до 915 сантиметров

Вода в реке Урал в оренбургском Илеке поднялась до 915 сантиметров. Об этом сообщила мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T14:03+0300

2024-04-16T14:03+0300

2024-04-16T14:03+0300

происшествия

оренбургская область

наводнение

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УФА, 16 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Урал в оренбургском Илеке поднялась до 915 сантиметров. Об этом сообщила мэрия Илекского района в своем Telegram-канале. "С 08.00 (06.00 мск) по 14.00 (12.00) река Урал у села Илек поднялась на 2 сантиметра и составила 915 сантиметров. Критический уровень 890 сантиметров", — сказано в сообщении. Власти района призвали покинуть свои дома жителей сел Нижнеозерное, Сладково, Подстепки, Студеное, Мухраново и Яман.

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оренбургская область

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оренбургская область, наводнение