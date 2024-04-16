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Индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к 3500 пунктам - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/indeks-847409687.html
Индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к 3500 пунктам
Индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к 3500 пунктам - 16.04.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к 3500 пунктам
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 2,4%, а аутсайдером выступает... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:38+0300
2024-04-16T09:38+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713249502
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 2,4%, а аутсайдером выступает рынок Южной Кореи. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения в понедельник, сегодня с утра теряют до 0,2%. Позитивным фактором вновь выступает рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,7%, торгуясь в районе 90,7 доллара за баррель. Отметим, что сегодня основным фактором для мировых рынков продолжит оставаться геополитическая ситуация. Плюс к этому, кроме уже вышедших данных по ВВП Китая за первый квартал, инвесторы обратят внимание на статистику по рынку жилья и промышленному производству в США, а также выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла.По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3472 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит нашему рынку предпринять попытку продолжения роста. Основным фактором, способствующим такой динамике, остается ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытки закрепления выше 90 долларов за баррель. На таком фоне индекс Мосбиржи в ходе сессии может сделать еще один шаг к ближайшей цели роста, расположенной на отметке 3500 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и юань прибавляют 0,2% и 0,1%, поднявшись до 93,9 и 12,9 рубля соответственно, евро удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 99,8 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению, чему способствует хорошая ситуация в ценах на нефть. Плюс к этому, текущие уровни привлекательных для продажи валюты, что может стимулировать экспортеров заранее начать подготовку к пику налоговых выплат. Это может привести к росту предложения иностранных валют на рынке и позволить рублю отыграть часть вчерашних потерь. В случае развития данного сценария, на наш взгляд, пара доллар/рубль в ходе сессии может вернуться в район 93,5 рубля.
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Богдан Зварич
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
09:38 16.04.2024
 

Индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к 3500 пунктам

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 2,4%, а аутсайдером выступает рынок Южной Кореи. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения в понедельник, сегодня с утра теряют до 0,2%. Позитивным фактором вновь выступает рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,7%, торгуясь в районе 90,7 доллара за баррель. Отметим, что сегодня основным фактором для мировых рынков продолжит оставаться геополитическая ситуация. Плюс к этому, кроме уже вышедших данных по ВВП Китая за первый квартал, инвесторы обратят внимание на статистику по рынку жилья и промышленному производству в США, а также выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3472 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит нашему рынку предпринять попытку продолжения роста. Основным фактором, способствующим такой динамике, остается ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытки закрепления выше 90 долларов за баррель. На таком фоне индекс Мосбиржи в ходе сессии может сделать еще один шаг к ближайшей цели роста, расположенной на отметке 3500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и юань прибавляют 0,2% и 0,1%, поднявшись до 93,9 и 12,9 рубля соответственно, евро удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 99,8 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению, чему способствует хорошая ситуация в ценах на нефть. Плюс к этому, текущие уровни привлекательных для продажи валюты, что может стимулировать экспортеров заранее начать подготовку к пику налоговых выплат. Это может привести к росту предложения иностранных валют на рынке и позволить рублю отыграть часть вчерашних потерь. В случае развития данного сценария, на наш взгляд, пара доллар/рубль в ходе сессии может вернуться в район 93,5 рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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