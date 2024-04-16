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Европейский фондовый рынок ослабевает во вторник

Европейский фондовый рынок ослабевает во вторник - 16.04.2024, ПРАЙМ

Европейский фондовый рынок ослабевает во вторник

Европейский фондовый рынок во вторник приблизился к 6-недельному минимуму. Инвесторы сторонились рискованных активов, учитывая геополитическую напряженность, в... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:38+0300

2024-04-16T11:38+0300

2024-04-16T11:38+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Европейский фондовый рынок во вторник приблизился к 6-недельному минимуму. Инвесторы сторонились рискованных активов, учитывая геополитическую напряженность, в то время как позитивная отчетность позволила акциям Ericsson значительно укрепиться.Панъевропейский STOXX 600 по состоянию на 07.18 по Гринвичу снизился на 1,3%, так как сектор основных ресурсов потерял 2% на фоне падения цен на цветные металлы.Фондовые индексы основных экономик региона, таких как Германия, Франция, Италия и Испания упали на 1%-1,4%.На рынке царила нервозность в ожидании ответных действий Израиля после атаки со стороны Ирана. Трейдеры опасаются расширения конфликта на Ближнем Востоке.В то же время акции компании Ericsson подскочили на 5,6%, так как данные по прибыли за 1-й квартал с коррекцией превзошли ожидания рынка.

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рынки, фондовые рынки европы