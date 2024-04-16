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МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции

МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по темпам роста потребительских цен в мире в 2024 году до 5,9%, а в 2025 году - до 4,5%, следует из... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:05+0300

2024-04-16T16:05+0300

2024-04-16T16:05+0300

экономика

мвф

инфляция

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по темпам роста потребительских цен в мире в 2024 году до 5,9%, а в 2025 году - до 4,5%, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным в документе значениям, инфляция в мире по итогам текущего года составит 5,9%, что на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза МВФ. В 2025 году фонд ожидает темпов роста потребительских цен в мире на уровне 4,5%, что также на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза. По данным МВФ, в 2023 году потребительские цены в мире выросли на 6,8%.

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мвф, инфляция