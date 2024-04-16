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МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции
МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по темпам роста потребительских цен в мире в 2024 году до 5,9%, а в 2025 году - до 4,5%, следует из... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:05+0300
2024-04-16T16:05+0300
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экономика
мвф
инфляция
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по темпам роста потребительских цен в мире в 2024 году до 5,9%, а в 2025 году - до 4,5%, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным в документе значениям, инфляция в мире по итогам текущего года составит 5,9%, что на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза МВФ. В 2025 году фонд ожидает темпов роста потребительских цен в мире на уровне 4,5%, что также на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза. По данным МВФ, в 2023 году потребительские цены в мире выросли на 6,8%.
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мвф, инфляция
МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции
МВФ повысил прогноз по мировой инфляции до 5,9% в 2024 г и до 4,5% в 2025 г
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по темпам роста потребительских цен в мире в 2024 году до 5,9%, а в 2025 году - до 4,5%, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
Согласно представленным в документе значениям, инфляция в мире по итогам текущего года составит 5,9%, что на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза МВФ.
В 2025 году фонд ожидает темпов роста потребительских цен в мире на уровне 4,5%, что также на 0,1 процентного пункта выше январского прогноза.
По данным МВФ, в 2023 году потребительские цены в мире выросли на 6,8%.
Инфляция в Аргентине в I квартале превысила 51%