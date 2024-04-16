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Нигерия приветствует инвестиции из России
Нигерия приветствует инвестиции из России - 16.04.2024, ПРАЙМ
Нигерия приветствует инвестиции из России
Нигерия приветствует российские инвестиции в экономику и заинтересована в их расширении, заявил РИА Новости глава бюджетного управления министерства бюджетного... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T22:39+0300
2024-04-16T22:39+0300
2024-04-16T22:40+0300
экономика
инвестиции
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Нигерия приветствует российские инвестиции в экономику и заинтересована в их расширении, заявил РИА Новости глава бюджетного управления министерства бюджетного и экономического планирования страны Бен Акабуэдзе. "Мы заинтересованы в приходе инвесторов и будем приветствовать российские инвестиции", - сказал он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. По словам Акабуэдзе, в Абудже нацелены на увеличение масштаба кооперации с Москвой, при этом основными направлениями являются инфраструктура, нефтегазовый сектор, генерация и сельское хозяйство, учитывая значимую роль РФ в энергетической и сельскохозяйственной отраслях в мире.
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инвестиции
Нигерия приветствует инвестиции из России
Нигерия приветствует российские инвестиции, заинтересована в их расширении
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Нигерия приветствует российские инвестиции в экономику и заинтересована в их расширении, заявил РИА Новости глава бюджетного управления министерства бюджетного и экономического планирования страны Бен Акабуэдзе.
"Мы заинтересованы в приходе инвесторов и будем приветствовать российские инвестиции", - сказал он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
По словам Акабуэдзе, в Абудже нацелены на увеличение масштаба кооперации с Москвой, при этом основными направлениями являются инфраструктура, нефтегазовый сектор, генерация и сельское хозяйство, учитывая значимую роль РФ в энергетической и сельскохозяйственной отраслях в мире.
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