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Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение
Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение - 16.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение
Вода в реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области на утро вторника поднялась до 808 сантиметров. При этом критическое значение составляет 800... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T08:10+0300
2024-04-16T08:10+0300
происшествия
тюменская область
наводнение
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области на утро вторника поднялась до 808 сантиметров. При этом критическое значение составляет 800 сантиметров. Таким образом уровень достиг критериев опасного явления "половодье". Об этом сообщил информационный центр правительства региона. "Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района достиг критериев опасного явления (ОЯ) "половодье" сегодня, 16 апреля. На 08:00 (время местное) уровень воды составил 808 см над нулём поста (уровень ОЯ - 800 см)", — сказано в сообщении. Также отмечается, что уровень воды продолжает расти. Ожидается затопление низководных мостов, сельхозземель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами.
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тюменская область, наводнение
Происшествия, Тюменская область, наводнение
08:10 16.04.2024
 
Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение

Власти Тюменской области: уровень воды в Ишиме у Ильинки превысил критическое значение

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Тюменской области. Архивное фото
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области на утро вторника поднялась до 808 сантиметров. При этом критическое значение составляет 800 сантиметров. Таким образом уровень достиг критериев опасного явления "половодье". Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
"Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района достиг критериев опасного явления (ОЯ) "половодье" сегодня, 16 апреля. На 08:00 (время местное) уровень воды составил 808 см над нулём поста (уровень ОЯ - 800 см)", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что уровень воды продолжает расти. Ожидается затопление низководных мостов, сельхозземель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами.
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ПроисшествияТюменская областьнаводнение
 
 
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