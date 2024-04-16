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"Россия не потерпит". Байдену посоветовали не торопиться с помощью Израилю
"Россия не потерпит". Байдену посоветовали не торопиться с помощью Израилю - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Россия не потерпит". Байдену посоветовали не торопиться с помощью Израилю
Соединенным Штатам не стоит исключать, что Израиль применит против Ирана все имеющиеся в его распоряжении вооружения, включая ядерное оружие. Россия этого не... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:30+0300
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Соединенным Штатам не стоит исключать, что Израиль применит против Ирана все имеющиеся в его распоряжении вооружения, включая ядерное оружие. Россия этого не потерпит – и Джо Байден должен помнить об этом, пишет в статье для The American Conservative экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор."Безоговорочная доселе поддержка любых действий Нетаньяху уже сделала Вашингтон соучастником преднамеренной резни и истязания голодом арабского населения Газы, а также израильских ударов по иранскому консульству в Сирии в нарушение международного права. Эта поддержка подрывает мощь и авторитет американского народа", пишет Макгрегор.При этом Израиль, по его словам, рассматривает операции против Ирана не только обычными военными средствами, но и с применением ядерного оружия.В нынешней ситуации Соединенным Штатам следует ожидать, что для уничтожения стратегической мощи Ирана Израиль вполне может применить ЯО, ведь Тель-Авив, как подчеркивает полковник, уже очень давно нацелился на подземные ядерные объекты Тегерана.Россия же, по утверждению Макгрегора, разрушительного нападения на Иран не потерпит – и это, безусловно, должен учитывать президент США Джо Байден.
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Политика, США, помощь, РОССИЯ
"Россия не потерпит". Байдену посоветовали не торопиться с помощью Израилю
Полковник Макгрегор: РФ не потерпит разрушительного нападения Израиля на Иран
МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ.
Соединенным Штатам не стоит исключать, что Израиль применит против Ирана все имеющиеся в его распоряжении вооружения, включая ядерное оружие. Россия этого не потерпит – и Джо Байден должен помнить об этом, пишет в статье для The American Conservative
экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Безоговорочная доселе поддержка любых действий Нетаньяху уже сделала Вашингтон соучастником преднамеренной резни и истязания голодом арабского населения Газы, а также израильских ударов по иранскому консульству в Сирии в нарушение международного права. Эта поддержка подрывает мощь и авторитет американского народа", пишет Макгрегор.
При этом Израиль, по его словам, рассматривает операции против Ирана не только обычными военными средствами, но и с применением ядерного оружия.
В нынешней ситуации Соединенным Штатам следует ожидать, что для уничтожения стратегической мощи Ирана Израиль вполне может применить ЯО, ведь Тель-Авив, как подчеркивает полковник, уже очень давно нацелился на подземные ядерные объекты Тегерана.
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана
Россия же, по утверждению Макгрегора, разрушительного нападения на Иран не потерпит – и это, безусловно, должен учитывать президент США Джо Байден.