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Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика

Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика - 16.04.2024, ПРАЙМ

Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика

Биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового пика – 11 тысяч долларов за тонну, что вдвое больше рекорда 1977 года, следует из данных ICE Futures. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T15:27+0300

2024-04-16T15:27+0300

2024-04-16T15:27+0300

экономика

какао-бобы

шоколад

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового пика – 11 тысяч долларов за тонну, что вдвое больше рекорда 1977 года, следует из данных ICE Futures. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года выросла до 5 тысяч долларов, а уже менее чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности. В середине марта цены увеличились с конца прошлого года ровно в 2 раза, а к концу марта впервые в истории достигли 10 тысяч долларов. По итогам торгов понедельника стоимость майских фьючерсов на поставку какао-бобов впервые превысила 11 тысяч долларов за тонну - это вдвое больше, чем рекорд 1977 года. На эту сумму можно приобрести, например, 10 квадратных метров жилья в среднем по России, 143 грамма золота, 3 357 акций Сбербанка или 18,7 тысячи литров бензина. В ходе торгов во вторник цена достигла 11 068 долларов, но затем опустилась до 10 894 долларов. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другим широко распространенным объяснением для такого скачка цен эксперты считают засуху в Западной Африке. При этом, как говорила в конце марта РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, предыдущие годы в Африке тоже были неурожайными, однако не приводили к такому сильному всплеску цен. По ее словам, на цены может действовать новое регулирование ЕС о защите лесов, которое усложнит импорт продукции из стран, где происходит их вырубка, поэтому трейдеры сейчас пытаются покупать какао-бобы впрок, еще по старым правилам.

https://1prime.ru/20240303/845827258.html

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какао-бобы, шоколад