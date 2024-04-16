https://1prime.ru/20240416/kakao-847429164.html
Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика
Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика - 16.04.2024, ПРАЙМ
Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика
Биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового пика – 11 тысяч долларов за тонну, что вдвое больше рекорда 1977 года, следует из данных ICE Futures. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T15:27+0300
2024-04-16T15:27+0300
2024-04-16T15:27+0300
экономика
какао-бобы
шоколад
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/67/842266797_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_b1a3cb0ce02307f0789b9423b47adec3.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового пика – 11 тысяч долларов за тонну, что вдвое больше рекорда 1977 года, следует из данных ICE Futures. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года выросла до 5 тысяч долларов, а уже менее чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности. В середине марта цены увеличились с конца прошлого года ровно в 2 раза, а к концу марта впервые в истории достигли 10 тысяч долларов. По итогам торгов понедельника стоимость майских фьючерсов на поставку какао-бобов впервые превысила 11 тысяч долларов за тонну - это вдвое больше, чем рекорд 1977 года. На эту сумму можно приобрести, например, 10 квадратных метров жилья в среднем по России, 143 грамма золота, 3 357 акций Сбербанка или 18,7 тысячи литров бензина. В ходе торгов во вторник цена достигла 11 068 долларов, но затем опустилась до 10 894 долларов. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другим широко распространенным объяснением для такого скачка цен эксперты считают засуху в Западной Африке. При этом, как говорила в конце марта РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, предыдущие годы в Африке тоже были неурожайными, однако не приводили к такому сильному всплеску цен. По ее словам, на цены может действовать новое регулирование ЕС о защите лесов, которое усложнит импорт продукции из стран, где происходит их вырубка, поэтому трейдеры сейчас пытаются покупать какао-бобы впрок, еще по старым правилам.
https://1prime.ru/20240303/845827258.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/67/842266797_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6a090744d80d7c75cf4e41feb684692a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
какао-бобы, шоколад
Экономика, какао-бобы, шоколад
Цены на какао-бобы в мире достигли нового пика
Цены на какао-бобы в мире превысили рекорд 1977 года уже вдвое
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового пика – 11 тысяч долларов за тонну, что вдвое больше рекорда 1977 года, следует из данных ICE Futures.
В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года выросла до 5 тысяч долларов, а уже менее чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности. В середине марта цены увеличились с конца прошлого года ровно в 2 раза, а к концу марта впервые в истории достигли 10 тысяч долларов.
По итогам торгов понедельника стоимость майских фьючерсов на поставку какао-бобов впервые превысила 11 тысяч долларов за тонну - это вдвое больше, чем рекорд 1977 года. На эту сумму можно приобрести, например, 10 квадратных метров жилья в среднем по России, 143 грамма золота, 3 357 акций Сбербанка или 18,7 тысячи литров бензина. В ходе торгов во вторник цена достигла 11 068 долларов, но затем опустилась до 10 894 долларов.
Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. Другим широко распространенным объяснением для такого скачка цен эксперты считают засуху в Западной Африке.
При этом, как говорила в конце марта РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, предыдущие годы в Африке тоже были неурожайными, однако не приводили к такому сильному всплеску цен. По ее словам, на цены может действовать новое регулирование ЕС о защите лесов, которое усложнит импорт продукции из стран, где происходит их вырубка, поэтому трейдеры сейчас пытаются покупать какао-бобы впрок, еще по старым правилам.
Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен