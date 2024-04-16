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"Ингосстрах банк" увеличит уставный капитал на миллиард рублей
"Ингосстрах банк" увеличит уставный капитал на миллиард рублей - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Ингосстрах банк" увеличит уставный капитал на миллиард рублей
"Ингосстрах банк" в рамках стратегии развития розничного бизнеса увеличит капитал на миллиард рублей, сообщает банк. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:26+0300
2024-04-16T16:26+0300
2024-04-16T16:26+0300
экономика
ингосстрах
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Ингосстрах банк" в рамках стратегии развития розничного бизнеса увеличит капитал на миллиард рублей, сообщает банк. "Совет директоров СПАО "Ингосстрах", материнской компании "Ингосстрах банка", в рамках стратегии развития розничного бизнеса банка принял решение о плановом увеличении его капитала. Капитал банка будет увеличен на 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении. Сейчас уставный капитал банка, согласно данным ЕГРЮЛ, составляет 5,216 миллиарда рублей.
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ингосстрах
"Ингосстрах банк" увеличит уставный капитал на миллиард рублей
"Ингосстрах банк" увеличит капитал на миллиард рублей для розничного бизнеса
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Ингосстрах банк" в рамках стратегии развития розничного бизнеса увеличит капитал на миллиард рублей, сообщает банк.
"Совет директоров СПАО "Ингосстрах", материнской компании "Ингосстрах банка", в рамках стратегии развития розничного бизнеса банка принял решение о плановом увеличении его капитала. Капитал банка будет увеличен на 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
Сейчас уставный капитал банка, согласно данным ЕГРЮЛ, составляет 5,216 миллиарда рублей.
"Ингосстрах" подал иск к иностранным страховщикам