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"Ингосстрах банк" увеличит уставный капитал на миллиард рублей - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Ингосстрах банк" увеличит уставный капитал на миллиард рублей
"Ингосстрах банк" увеличит уставный капитал на миллиард рублей - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Ингосстрах банк" увеличит уставный капитал на миллиард рублей
"Ингосстрах банк" в рамках стратегии развития розничного бизнеса увеличит капитал на миллиард рублей, сообщает банк. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:26+0300
2024-04-16T16:26+0300
экономика
ингосстрах
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Ингосстрах банк" в рамках стратегии развития розничного бизнеса увеличит капитал на миллиард рублей, сообщает банк. "Совет директоров СПАО "Ингосстрах", материнской компании "Ингосстрах банка", в рамках стратегии развития розничного бизнеса банка принял решение о плановом увеличении его капитала. Капитал банка будет увеличен на 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении. Сейчас уставный капитал банка, согласно данным ЕГРЮЛ, составляет 5,216 миллиарда рублей.
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ингосстрах
Экономика, Ингосстрах
16:26 16.04.2024
 
"Ингосстрах банк" увеличит уставный капитал на миллиард рублей

"Ингосстрах банк" увеличит капитал на миллиард рублей для розничного бизнеса

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание "Ингосстраха"
Здание Ингосстраха - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Ингосстрах банк" в рамках стратегии развития розничного бизнеса увеличит капитал на миллиард рублей, сообщает банк.
"Совет директоров СПАО "Ингосстрах", материнской компании "Ингосстрах банка", в рамках стратегии развития розничного бизнеса банка принял решение о плановом увеличении его капитала. Капитал банка будет увеличен на 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
Сейчас уставный капитал банка, согласно данным ЕГРЮЛ, составляет 5,216 миллиарда рублей.
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