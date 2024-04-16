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В России нашли способ повысить урожайность картофеля на 70% - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В России нашли способ повысить урожайность картофеля на 70%
В России нашли способ повысить урожайность картофеля на 70% - 16.04.2024, ПРАЙМ
В России нашли способ повысить урожайность картофеля на 70%
Ученые Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) выяснили, что регулярное орошение способно повысить урожайность картофеля на 40-70% в... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T06:46+0300
2024-04-16T06:46+0300
экономика
россия
картофель
урожай
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ученые Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) выяснили, что регулярное орошение способно повысить урожайность картофеля на 40-70% в зависимости от сорта, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета. "Опыты, проведенные… на базе ООО "Агробиотехнопарк", показали высокую отзывчивость всех изученных сортов на полив. В зависимости от вида урожайность картофеля выросла на 40-70%", - сообщили там. Доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Леонид Егоров отметил, что в исследованиях были представлены раннеспелые сорта Метеор и Гулливер, среднеранние Ариэль, Краса Мещеры и Сюрприз, среднеспелые Гранд и Вымпел, а также сорт Фиолетовый. И все они показали существенную прибавку урожая на орошении "по сравнению с богарными условиями, когда сельскохозяйственные культуры возделываются без полива, только за счет естественных осадков". По словам ученого, применение полива способствовало лучшему росту растений, более интенсивному нарастанию ботвы и клубней. "Полученные результаты наглядно демонстрируют, что даже в острозасушливые годы за счет орошения можно получать высокие урожаи картофеля, причем не только средне- и позднеспелых, но и раннеспелых сортов. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности и реализации политики импортозамещения", - добавил Егоров. В целом исследователи полагают, что полученные данные помогут сельхозпроизводителям подобрать сорта, наиболее отзывчивые на полив и обеспечивающие максимальную экономическую эффективность производства.
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россия, картофель, урожай
Экономика, РОССИЯ, картофель, урожай
06:46 16.04.2024
 
В России нашли способ повысить урожайность картофеля на 70%

Казанский ГАУ: ученые нашли способ повысить урожайность картофеля на 70 процентов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ученые Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) выяснили, что регулярное орошение способно повысить урожайность картофеля на 40-70% в зависимости от сорта, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.
"Опыты, проведенные… на базе ООО "Агробиотехнопарк", показали высокую отзывчивость всех изученных сортов на полив. В зависимости от вида урожайность картофеля выросла на 40-70%", - сообщили там.
Доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Леонид Егоров отметил, что в исследованиях были представлены раннеспелые сорта Метеор и Гулливер, среднеранние Ариэль, Краса Мещеры и Сюрприз, среднеспелые Гранд и Вымпел, а также сорт Фиолетовый. И все они показали существенную прибавку урожая на орошении "по сравнению с богарными условиями, когда сельскохозяйственные культуры возделываются без полива, только за счет естественных осадков".
По словам ученого, применение полива способствовало лучшему росту растений, более интенсивному нарастанию ботвы и клубней. "Полученные результаты наглядно демонстрируют, что даже в острозасушливые годы за счет орошения можно получать высокие урожаи картофеля, причем не только средне- и позднеспелых, но и раннеспелых сортов. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности и реализации политики импортозамещения", - добавил Егоров.
В целом исследователи полагают, что полученные данные помогут сельхозпроизводителям подобрать сорта, наиболее отзывчивые на полив и обеспечивающие максимальную экономическую эффективность производства.
 
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