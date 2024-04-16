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В Дагестане арестовали еще 8 обвиняемых по делу о хищении 2,8 млрд рублей
В Дагестане арестовали еще 8 обвиняемых по делу о хищении 2,8 млрд рублей - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Дагестане арестовали еще 8 обвиняемых по делу о хищении 2,8 млрд рублей
Суд в Махачкале арестовал еще восемь энергетиков за хищение 2,8 миллиарда рублей, указала РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T23:49+0300
2024-04-16T23:49+0300
2024-04-16T23:49+0300
хищение средств
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - ПРАЙМ. Суд в Махачкале арестовал еще восемь энергетиков за хищение 2,8 миллиарда рублей, указала РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. "Советский районный суд города Махачкалы, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 16 июня 2024 года", – отметила Мамаева.Следствие выявило, что преступники похитили средства, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. Было реализовано девять обысков по месту жительства и работы обвиняемых в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае. В ходе обысков были обнаружены доказательства, указывающие на противозаконную деятельность фигурантов дела.
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хищение средств
В Дагестане арестовали еще 8 обвиняемых по делу о хищении 2,8 млрд рублей
Еще восемь энергетиков арестовали в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей
МАХАЧКАЛА, 16 апр - ПРАЙМ. Суд в Махачкале арестовал еще восемь энергетиков за хищение 2,8 миллиарда рублей, указала РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
"Советский районный суд города Махачкалы, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 16 июня 2024 года", – отметила Мамаева.
Следствие выявило, что преступники похитили средства, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. Было реализовано девять обысков по месту жительства и работы обвиняемых в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае. В ходе обысков были обнаружены доказательства, указывающие на противозаконную деятельность фигурантов дела.
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