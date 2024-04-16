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ВВП Китая в первом квартале 2024 года увеличился на 5,3 процента

ВВП Китая в первом квартале 2024 года увеличился на 5,3 процента - 16.04.2024, ПРАЙМ

ВВП Китая в первом квартале 2024 года увеличился на 5,3 процента

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за первый квартал 2024 года вырос на 5,3% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные во вторник данные... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T05:12+0300

2024-04-16T05:12+0300

2024-04-16T05:54+0300

экономика

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за первый квартал 2024 года вырос на 5,3% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. "Согласно предварительным данным, ВВП Китая за первый квартал 2024 года составил 29,629 триллиона юаней (4,09 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 5,3%", - говорится в докладе ведомства. Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки". МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%. ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).Вместе с тем сообщается, что уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе - марте 2024 года составил 5,2%."В первом квартале (2024 года - ред.) уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в докладе ведомства.Отдельно в марте уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа также составил 5,2%, на 0,1% ниже, чем месяцем ранее и в сравнении с мартом 2023 года.В статбюро отметили, что в среднем рабочее время сотрудников предприятий по всей стране в марте составило 48,6 часа в неделю.По итогам первого квартала 2024 года число сельских трудовых мигрантов, которые приезжают в города в поисках работы, достигло 185,88 миллиона человек, что на 2,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.Власти Китая ожидают, что уровень безработицы к концу 2024 года в стране составит около 5,5%, при этом будет создано около 12 миллионов новых рабочих мест.

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