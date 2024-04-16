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Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Шольцем - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Шольцем
Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Шольцем - 16.04.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Шольцем
Председатель Китая Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера Германии Олафа Шольца, который находится в КНР с официальным трехдневным визитом, передает... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T06:03+0300
2024-04-16T06:06+0300
политика
си цзиньпин
олаф шольц
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера Германии Олафа Шольца, который находится в КНР с официальным трехдневным визитом, передает Центральное ТВ Китая. Лидеры стран встретились во вторник в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Канцлер Германии находится в Китае с 14 по 16 апреля. Шольц уже посетил города Чунцин и Шанхай. В столице КНР у него также состоятся переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. В рамках нынешней встречи канцлер намерен обсудить торговые отношения, украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. В последний раз канцлер Германии посещал Китай с визитом осенью 2022 года. В центре внимания нынешнего визита, по сообщению правительства ФРГ, помимо экономических отношений, будут находиться геополитические вопросы и стратегии устойчивого развития.
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си цзиньпин, олаф шольц
Политика, Си Цзиньпин, Олаф Шольц
06:03 16.04.2024 (обновлено: 06:06 16.04.2024)
 
Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Шольцем

Центральное ТВ КНР: Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера Германии Шольца

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера Германии Олафа Шольца, который находится в КНР с официальным трехдневным визитом, передает Центральное ТВ Китая.
Лидеры стран встретились во вторник в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
Канцлер Германии находится в Китае с 14 по 16 апреля. Шольц уже посетил города Чунцин и Шанхай. В столице КНР у него также состоятся переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
В рамках нынешней встречи канцлер намерен обсудить торговые отношения, украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Шольц рассказал, когда он поговорит с Путиным
12 апреля, 20:16
В последний раз канцлер Германии посещал Китай с визитом осенью 2022 года. В центре внимания нынешнего визита, по сообщению правительства ФРГ, помимо экономических отношений, будут находиться геополитические вопросы и стратегии устойчивого развития.
 
ПолитикаСи ЦзиньпинОлаф Шольц
 
 
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