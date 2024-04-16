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Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Шольцем

Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Шольцем - 16.04.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером Германии Шольцем

Председатель Китая Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера Германии Олафа Шольца, который находится в КНР с официальным трехдневным визитом, передает... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T06:03+0300

2024-04-16T06:03+0300

2024-04-16T06:06+0300

политика

си цзиньпин

олаф шольц

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин во вторник принял в Пекине канцлера Германии Олафа Шольца, который находится в КНР с официальным трехдневным визитом, передает Центральное ТВ Китая. Лидеры стран встретились во вторник в первой половине дня в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Канцлер Германии находится в Китае с 14 по 16 апреля. Шольц уже посетил города Чунцин и Шанхай. В столице КНР у него также состоятся переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. В рамках нынешней встречи канцлер намерен обсудить торговые отношения, украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. В последний раз канцлер Германии посещал Китай с визитом осенью 2022 года. В центре внимания нынешнего визита, по сообщению правительства ФРГ, помимо экономических отношений, будут находиться геополитические вопросы и стратегии устойчивого развития.

https://1prime.ru/20240412/sholts-847350785.html

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си цзиньпин, олаф шольц