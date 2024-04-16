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В Китае сообщили об увеличении дохода на душу населения - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/kitay-847406330.html
В Китае сообщили об увеличении дохода на душу населения
В Китае сообщили об увеличении дохода на душу населения - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Китае сообщили об увеличении дохода на душу населения
Располагаемый доход на душу населения в Китае в первом квартале 2024 года достиг 11 539 юаней (1,6 тысячи долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T06:40+0300
2024-04-16T06:41+0300
экономика
доходы
население
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае в первом квартале 2024 года достиг 11 539 юаней (1,6 тысячи долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 6,2%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. "Реальный располагаемый доход на душу населения в первом квартале 2024 года достиг 11 539 юаней, номинальный рост по сравнению с с аналогичным периодом 2023 года составил 6,2%, реальный рост с учетом ценового фактора - 6,2%", - говорится в докладе ведомства. Доход на душу населения в городах составил 15 150 юаней (2 тысячи долларов), номинальный рост - 5,3%, реальный рост с учетом ценового фактора - 5,3%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 6 596 юаней (911 долларов), номинальный рост - 7,6%, реальный - 7,7%. Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании на тот момент показатель достигал 30 370,89 доллара, в Португалии - 23 407,91 доллара, а в Греции - 20 324,25 доллара.
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доходы, население
Экономика, доходы, население
06:40 16.04.2024 (обновлено: 06:41 16.04.2024)
 
В Китае сообщили об увеличении дохода на душу населения

Статбюро КНР: доход на душу населения Китая в I квартале 2024 года вырос на 6,2%

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvВид на Пекин, Китай
Вид на Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае в первом квартале 2024 года достиг 11 539 юаней (1,6 тысячи долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 6,2%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР.
"Реальный располагаемый доход на душу населения в первом квартале 2024 года достиг 11 539 юаней, номинальный рост по сравнению с с аналогичным периодом 2023 года составил 6,2%, реальный рост с учетом ценового фактора - 6,2%", - говорится в докладе ведомства.
Доход на душу населения в городах составил 15 150 юаней (2 тысячи долларов), номинальный рост - 5,3%, реальный рост с учетом ценового фактора - 5,3%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 6 596 юаней (911 долларов), номинальный рост - 7,6%, реальный - 7,7%.
Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
В Китае оценили объем товарооборота с Россией и США за I квартал 2024 года
12 апреля, 10:22
По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании на тот момент показатель достигал 30 370,89 доллара, в Португалии - 23 407,91 доллара, а в Греции - 20 324,25 доллара.
 
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