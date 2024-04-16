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МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае - 16.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240416/kitay-847431638.html
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:12+0300
2024-04-16T16:12+0300
экономика
мвф
инфляция
китай
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в КНР по итогам текущего года составят 1%, а в 2025 году инфляция усилится до 2%. Предыдущая январская оценка предусматривала прогноз роста инфляции в стране в 2024 году на уровне в 1,3%, а в 2025 году - также на уровне в 2%. В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в Китае составила 0,2%.
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китай
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мвф, инфляция, китай
Экономика, МВФ, инфляция, КИТАЙ
16:12 16.04.2024
 
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае

МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в КНР по итогам текущего года составят 1%, а в 2025 году инфляция усилится до 2%.
Предыдущая январская оценка предусматривала прогноз роста инфляции в стране в 2024 году на уровне в 1,3%, а в 2025 году - также на уровне в 2%.
В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в Китае составила 0,2%.
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
МВФ спрогнозировал замедление инфляции в еврозоне
16:09
 
ЭкономикаМВФинфляцияКИТАЙ
 
 
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