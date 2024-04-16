https://1prime.ru/20240416/kitay-847431638.html
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:12+0300
2024-04-16T16:12+0300
2024-04-16T16:12+0300
экономика
мвф
инфляция
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/45/842424543_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a3febfe8d1570bc6ce5d85fdb0c36325.jpg
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в КНР по итогам текущего года составят 1%, а в 2025 году инфляция усилится до 2%. Предыдущая январская оценка предусматривала прогноз роста инфляции в стране в 2024 году на уровне в 1,3%, а в 2025 году - также на уровне в 2%. В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в Китае составила 0,2%.
https://1prime.ru/20240416/mvf-847431495.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/45/842424543_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0798a70ba3785c94cb776e3e80163931.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, инфляция, китай
Экономика, МВФ, инфляция, КИТАЙ
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае
МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в КНР по итогам текущего года составят 1%, а в 2025 году инфляция усилится до 2%.
Предыдущая январская оценка предусматривала прогноз роста инфляции в стране в 2024 году на уровне в 1,3%, а в 2025 году - также на уровне в 2%.
В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в Китае составила 0,2%.
МВФ спрогнозировал замедление инфляции в еврозоне