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МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае

МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ прогнозирует рост инфляции в Китае

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:12+0300

2024-04-16T16:12+0300

2024-04-16T16:12+0300

экономика

мвф

инфляция

китай

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост инфляции в Китае до 1% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в КНР по итогам текущего года составят 1%, а в 2025 году инфляция усилится до 2%. Предыдущая январская оценка предусматривала прогноз роста инфляции в стране в 2024 году на уровне в 1,3%, а в 2025 году - также на уровне в 2%. В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в Китае составила 0,2%.

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китай

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мвф, инфляция, китай