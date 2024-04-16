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Суд запросил у Qiwi договор продажи акций владельца "Киви банка"

Суд запросил у Qiwi договор продажи акций владельца "Киви банка" - 16.04.2024, ПРАЙМ

Суд запросил у Qiwi договор продажи акций владельца "Киви банка"

Арбитражный суд Москвы предложил Qiwi plc представить договор, по которому эта кипрская компания в январе продала акции АО "Киви", владеющего "Киви банком",... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:15+0300

2024-04-16T17:15+0300

2024-04-16T17:15+0300

экономика

"киви банк"

суд

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы предложил Qiwi plc представить договор, по которому эта кипрская компания в январе продала акции АО "Киви", владеющего "Киви банком", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд во вторник провел предварительные слушания по иску "Киви банка" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), оспаривающего законность этого договора купли-продажи, а также договора залога и обременения в отношении акций АО "Киви". АСВ на момент подачи иска в марте выполняло функции временной администрации, а сейчас является ликвидатором "Киви банка". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПредставитель АСВ сообщил на заседании, что временная администрация, назначенная в феврале, видит платежи, подтверждающие заключение договора купли-продажи, но не нашла сам договор. Истец попросил суд обязать ответчика Qiwi plc представить текст. Ответчиками указаны также Fusion Factor Fintech Limited и АО "Киви". Представитель Qiwi plc обещал запросить договор у доверителя. В целом же, по его словам, иск должен быть оставлен без рассмотрения, так как у "Киви банка" нет права оспаривать сделку "на верхнем уровне" с акциями материнской компании по корпоративным основаниям. Он также сообщил, что целью сделки был перевод актива из недружественной кипрской юрисдикции в дружественную гонконгскую и ЦБ с ФАС ее предварительно согласовали. Истец в ответ на доводы отзыва заявил, что выступает не в защиту интересов акционеров компании, а в защиту интересов кредиторов банка. "Наша конечная цель – сохранить имущество конечного бенефициара банка Солонина", - сказал истец. Как пояснил юрист, если в ходе ликвидации выяснится, что банк не может удовлетворить требования кредиторов, отвечать по обязательствам будет конечный бенефициар. Основные слушания суд назначил на 2 мая. Суд 10 апреля по заявлению Банка России решил ликвидировать "Киви банк", оператора популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Представитель АСВ сообщил тогда в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда рублей, что говорит об отсутствии на данный момент признаков банкротства. Группа Qiwi ранее сообщила, что в январе 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки – 23,75 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240412/kivi-847333577.html

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"киви банк", суд, новости