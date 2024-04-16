https://1prime.ru/20240416/kurgan-847427195.html

Вода в реке Тобол поднимается. Спасатели и волонтеры возводят дамбу

Вода в реке Тобол поднимается. Спасатели и волонтеры возводят дамбу - 16.04.2024, ПРАЙМ

Вода в реке Тобол поднимается. Спасатели и волонтеры возводят дамбу

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась еще на десять сантиметров, уровень достиг 752 сантиметров. Опасные явления наступают при 850 сантиметрах, сообщила... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T14:40+0300

2024-04-16T14:40+0300

2024-04-16T15:23+0300

происшествия

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана поднялась еще на десять сантиметров, уровень достиг 752 сантиметров. Опасные явления наступают при 850 сантиметрах, сообщила администрация города. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее предупредил, что уровень воды в районе Кетово доходит до десяти метров. "Район ж/д моста в Кургане. Ещё вчера утром здесь было сухо, и многие не верили, что придёт вода, несмотря на прогнозы и информацию, которую регулярно даём", — написал он в своем Telegram-канале. Глава МЧС России Александр Куренков проинспектировал строительство защитной дамбы на реке Тобол. Сотрудники служб продолжают ее укреплять, они успели возвести более 17 километров насыпей. В работах посменно участвуют четыре тысячи человек - спасатели, волонтеры и местные жители. "По-другому в нашей стране и быть не может", - отметил Куренков.Жителям также разъясняют, как подготовить свой дом к паводку, указывают расположение складов для хранения мебели и техники. Приюты для животных готовы принять на передержку домашних питомцев.Накануне, 15 апреля, губернатор Курганской области сообщил, что свыше миллиарда кубометров воды из Казахстана добавляется к собственным водам реки Тобол в регионе. Он предупредил, что к областному центру приближается колоссальный объем воды.

https://1prime.ru/20240416/pavodki-847426192.html

курганская область

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курганская область