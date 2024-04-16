Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана превысил 7,5 метров - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240416/kurgan-847432440.html
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана превысил 7,5 метров
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана превысил 7,5 метров - 16.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана превысил 7,5 метров
Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 16.00 (14.00 мск) вторника, поднялась до 752 сантиметров. Об этом сообщило правительство региона. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:19+0300
2024-04-16T16:19+0300
происшествия
курганская область
наводнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847377595_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_069521e72caae98ec88eb5aad48855b8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 16.00 (14.00 мск) вторника, поднялась до 752 сантиметров. Об этом сообщило правительство региона. "Уровень воды в Тоболе в районе Кургана на 16.00 превысил отметку в семь с половиной метров и составил 7 метров 52 сантиметра", — сказано в сообщении. Отмечается, что идущий в Кургане дождь осложняет паводковую ситуацию, осадки могут достигнуть 14 миллиметров.По данным региональных властей, продолжается рост уровней воды в населенных пунктах ."Продолжается рост уровней воды районе населенных пунктов Кетовского округа - Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Менщиково, Белый Яр. В районе Санаторной и Кетово уровень воды превысил 10 м. Уважаемые жители Кургана, Кетовского округа, других населённых пунктов в зоне подтопления и затопления. Не медлите с эвакуацией", — говорится в сообщении.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
https://1prime.ru/20240416/subsidii-847411735.html
курганская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847377595_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1b7a16782b2db22f366bb156997f7652.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
16:19 16.04.2024
 
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана превысил 7,5 метров

Власти Курганской области: вода в Тоболе у Кургана поднялась до 752 сантиметров

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкКурган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 16.00 (14.00 мск) вторника, поднялась до 752 сантиметров. Об этом сообщило правительство региона.
"Уровень воды в Тоболе в районе Кургана на 16.00 превысил отметку в семь с половиной метров и составил 7 метров 52 сантиметра", — сказано в сообщении.
Отмечается, что идущий в Кургане дождь осложняет паводковую ситуацию, осадки могут достигнуть 14 миллиметров.
По данным региональных властей, продолжается рост уровней воды в населенных пунктах .
"Продолжается рост уровней воды районе населенных пунктов Кетовского округа - Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Менщиково, Белый Яр. В районе Санаторной и Кетово уровень воды превысил 10 м. Уважаемые жители Кургана, Кетовского округа, других населённых пунктов в зоне подтопления и затопления. Не медлите с эвакуацией", — говорится в сообщении.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
Паводок в Оренбургской области - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Власти Оренбуржья предоставят пострадавшему от паводка бизнесу субсидии
10:35
 
ПроисшествияКурганская областьнаводнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала