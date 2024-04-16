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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана превысил 7,5 метров

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана превысил 7,5 метров - 16.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана превысил 7,5 метров

Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 16.00 (14.00 мск) вторника, поднялась до 752 сантиметров. Об этом сообщило правительство региона. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:19+0300

2024-04-16T16:19+0300

2024-04-16T16:19+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 16.00 (14.00 мск) вторника, поднялась до 752 сантиметров. Об этом сообщило правительство региона. "Уровень воды в Тоболе в районе Кургана на 16.00 превысил отметку в семь с половиной метров и составил 7 метров 52 сантиметра", — сказано в сообщении. Отмечается, что идущий в Кургане дождь осложняет паводковую ситуацию, осадки могут достигнуть 14 миллиметров.По данным региональных властей, продолжается рост уровней воды в населенных пунктах ."Продолжается рост уровней воды районе населенных пунктов Кетовского округа - Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Менщиково, Белый Яр. В районе Санаторной и Кетово уровень воды превысил 10 м. Уважаемые жители Кургана, Кетовского округа, других населённых пунктов в зоне подтопления и затопления. Не медлите с эвакуацией", — говорится в сообщении.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

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курганская область

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курганская область, наводнение