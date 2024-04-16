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Около 2,5 тысяч россиян ждут рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней

Около 2,5 тысяч россиян ждут рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней - 16.04.2024, ПРАЙМ

Около 2,5 тысяч россиян ждут рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней

Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней, туристам предложено размещение и питание, сообщила РИА Новости глава... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T23:57+0300

2024-04-16T23:57+0300

2024-04-16T23:57+0300

происшествия

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российские туристы

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней, туристам предложено размещение и питание, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится", - сказала Ломидзе.Ранее авиакомпания Flydubai временно приостановила все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля.Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.

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