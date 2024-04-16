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США услужили: рынок металлов лихорадит из-за России

США услужили: рынок металлов лихорадит из-за России - 16.04.2024, ПРАЙМ

США услужили: рынок металлов лихорадит из-за России

Рынок промышленных металлов переживает очередное потрясение – цены штурмуют годовые максимумы после объявления о запрете США и Великобритании на поставку этих... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T04:04+0300

2024-04-16T04:04+0300

2024-04-16T04:04+0300

статья

металлы

лондонская биржа металлов

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ, Роман Серов. Рынок промышленных металлов переживает очередное потрясение – цены штурмуют годовые максимумы после объявления о запрете США и Великобритании на поставку этих товаров. Аналитики ожидают возникновения логистических проблем, перетекания биржевой активности в Азию и новых ценовых скачков.Хрупкий рынок зашаталсяЦены на никель и алюминий на ключевой мировой металлургической площадке – Лондонской бирже металлов взлетели почти на 10 процентов. Алюминий – основное сырье для производства разнообразной техники – подорожал до уровней июня 2022 года. Собственно, такой вариант не стал неожиданным - санкции давно обсуждались, и никто не ждал полной остановки продаж. Если не Запад, то Восток с удовольствием наши металлы купит. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако нестабильности на сырьевых рынках, которые в последние два года пережили немало сложностей, прибавилось. Ранее металлы не подпадали под прямые санкции, в отличие от нефти и газа. Волатильность цен усугубляет эскалация военных действий на Ближнем Востоке и ожидание снижения процентных ставок американского Федрезерва.На долю России приходится 5-10 процентов рынка меди, никеля и алюминия. Вроде бы, немного. Но цены реагируют на новости об ограничениях стремительно, поскольку трейдеры и поставщики на фоне общей нестабильности опасаются разрыва логистических цепочек.Эта реакция более чем естественна, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Инфоповод отработан на 100 процентов. "Рынок металлов довольно волатилен, и повышенная реакция цен на сколь-либо значимые новости — дело обычное. Наложение санкций на российский импорт, несомненно, является потрясением для рынка, что мы и наблюдаем сегодня", - считает аналитик "Цифра Брокер" Владимир Корнев.Но нельзя не учесть и того, что до этого момента стоимость металлов была довольно низкой в сравнении с прошлыми периодами. Несмотря на резкий скачок, никель стоит сейчас на 36 процентов ниже уровней апреля прошлого года. Алюминий хоть и на шесть процентов дороже, чем год назад, но балансирует на отметках образца начала 2023 года.В общем, повышение цен сейчас не так уж плохо для производителей. "С учетом того, что в начале года Индонезия заявила о выдачи дополнительных квот на добычу никелевой руды, незначительный рост цен на никель даже на руку производителям", - уверена директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Не все металлы одинаково блестятРоссийские цветные металлы занимают приличную долю в мировой торговле. Отказ от них в средне- да и в долгосрочной перспективе невозможен. Другое дело – насколько быстро покупатели смогут найти альтернативные варианты и что при этом будет с ценами.Крупнейшим потребителем первичного никеля является Китай – примерно 60 процентов рынка и другие страны Азии, на долю которых приходится от 25 до 30 процентов потребления металла. С учетом того, что 65 процентов всего добываемого никеля используется в производстве нержавеющей стали и еще 15 в производстве аккумуляторов, то есть, наиболее востребованной в Азии продукции, становится ясно: смена торговой площадки при необходимости – лишь вопрос времени.Лондонская и Чикагская биржи являются основным местом, где заключаются контракты на поставку металла. Но это не их эксклюзивное право. Например, давно и успешно работает Шанхайская биржа. При желании бизнеса и с поддержкой на межгосударственном уровне заключение контрактов на поставку никеля в Китай, Индию и другие страны возможно и напрямую, минуя крупные торговые площадки."Также стоит отметить, что хоть на Россию приходится всего пять процентов добычи и девять процентов мирового производства никеля, "Норникель" является крупнейшим в мире производителем высокосортного металла, применяемого при производстве аккумуляторов, в том числе для электромобилей и мобильных электронных устройств", - напомнила Сорокина.По производству алюминия Россия находится на второй строчке после Китая, хотя и производит в десять раз меньше металла чем лидер, занявший более половины мирового рынка. Также в пятерку крупнейших производителей входят Индия, Канада и ОАЭ. Они способны нарастить производство, но спрос растет быстрее.Крупнейшими потребителями алюминия являются Китай, США и Европа. При этом страны Азии, в том числе Индия показывают высокие темпы роста потребления. То есть, переориентация российских потоков металла вслед за нефтегазовыми и зерновыми в восточном направлении - вполне адекватное решение для России.На рынке меди ситуация более ровная: на долю России приходится около четырех процентов производства, и в перспективе ее могут заменить США, Чили и Перу. Это очень ликвидный металл, его всегда легко продать, так что Запад просто сменит не самого значимого поставщика.Новые рынки, новые возможностиЭксперты сходятся во мнении, что дальнейший рост цен возможен, но рынки достаточно быстро переварят ценовое потрясение. В долгосрочной перспективе не стоит ожидать хоть сколько-нибудь заметного сокращения производства в России и, соответственно, необходимости замещения этого объёма.Санкции начались не вчера и уже коснулись "Русала" и "Норникеля", кроме того, покупатели из США и Европы и так отказываются от российского металла. В ответ на это наши компании адаптировались к новым реалиям, увеличив продажи металлов в Азию."Очевидно, этот процесс будет продолжен. Фактор санкций окажет влияние на динамику цен, но в течение ограниченного времени, до перестройки логистических цепочек. Пока очевидным является лишь то, что от этой инициативы цены на металлы вырастут в основном лишь для европейских потребителей", - рассуждает Корнев.Но дело даже не в том, чтобы найти новых покупателей и перестроить логистические цепочки. Ко всему привычный рынок быстро с этим справится. Гораздо важнее для России – наращивать внутреннее потребление металлов, прежде всего, наладив линейку нержавеющих сталей, считает директор Института экономики и управления Университета МИСИС Алексей Митенков."Параллельно следует заняться активной перестройкой логистико-коммерческой составляющей с новыми торговыми партнерами, готовыми покупать в условиях санкционного давления", - добавил он.Если на мировой рынок будет поступать не просто металл в виде сырья, а продукция более высокого передела, мы сможем зарабатывать на ней больше. Она всегда будет востребована, невзирая на санкции.

https://1prime.ru/20240415/kitay-847394939.html

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

металлы, лондонская биржа металлов