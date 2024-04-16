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В Приамурье запретили мигрантам работать в такси и торговле - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В Приамурье запретили мигрантам работать в такси и торговле
В Приамурье запретили мигрантам работать в такси и торговле - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Приамурье запретили мигрантам работать в такси и торговле
Губернатор Амурской области Василий Орлов установил запрет на работу иностранцев по патентам в сфере пассажирских перевозок, такси и торговле, сообщило... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:03+0300
2024-04-16T17:03+0300
трудовые мигранты
амурская область
средняя азия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 апр – ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов установил запрет на работу иностранцев по патентам в сфере пассажирских перевозок, такси и торговле, сообщило правительство региона.Нововведение коснется приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии и Украины. Сейчас по патентам в Амурской области трудятся примерно 14 тысяч иностранцев. Большая часть задействована на строительстве, остальные - в торговле и перевозках.До середины июля работодатели обязаны принять меры. На освободившиеся места трудоустроят безработных российских граждан. За несоблюдение запрета юрлицам грозит штраф до миллиона рублей, либо остановка деятельности до 90 суток. Иностранцев оштрафуют на пять тысяч рублей или депортируют. Накануне, 15 апреля, глава Крыма подписал указ о запрете трудоустройства иностранных граждан на временную работу в 35 сферах деятельности. По словам Сергея Аксенова, этого требует обстановка. Теперь трудовым мигрантам в Крыму запрещено работать в оптовой и розничной торговле (кроме продаж автомобилей и мотоциклов), производстве пищевых продуктов и напитков, в операциях с недвижимостью, в области аренды и лизинга, и в сфере трудоустройства и подбора персонала.Ранее глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о нарушениях в миграционной сфере. Он подчеркнул, что именно среди нелегалов распространяют идеи террористической и экстремистской направленности.
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амурская область
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трудовые мигранты, амурская область, средняя азия
Трудовые мигранты, Амурская область, Средняя Азия
17:03 16.04.2024
 
В Приамурье запретили мигрантам работать в такси и торговле

Глава Приамурья Орлов запретил работу иностранцев по патентам в такси и торговле

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСитуация у миграционного центра в Подмосковье
Ситуация у миграционного центра в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 апр – ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов установил запрет на работу иностранцев по патентам в сфере пассажирских перевозок, такси и торговле, сообщило правительство региона.
Нововведение коснется приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии и Украины. Сейчас по патентам в Амурской области трудятся примерно 14 тысяч иностранцев. Большая часть задействована на строительстве, остальные - в торговле и перевозках.
До середины июля работодатели обязаны принять меры. На освободившиеся места трудоустроят безработных российских граждан. За несоблюдение запрета юрлицам грозит штраф до миллиона рублей, либо остановка деятельности до 90 суток. Иностранцев оштрафуют на пять тысяч рублей или депортируют.
Накануне, 15 апреля, глава Крыма подписал указ о запрете трудоустройства иностранных граждан на временную работу в 35 сферах деятельности. По словам Сергея Аксенова, этого требует обстановка. Теперь трудовым мигрантам в Крыму запрещено работать в оптовой и розничной торговле (кроме продаж автомобилей и мотоциклов), производстве пищевых продуктов и напитков, в операциях с недвижимостью, в области аренды и лизинга, и в сфере трудоустройства и подбора персонала.
Ранее глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о нарушениях в миграционной сфере. Он подчеркнул, что именно среди нелегалов распространяют идеи террористической и экстремистской направленности.
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Трудовые мигрантыАмурская областьСредняя Азия
 
 
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