Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совбезе призвали усилить борьбу с нелегальной миграцией - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240416/migratsiya-847425396.html
В Совбезе призвали усилить борьбу с нелегальной миграцией
В Совбезе призвали усилить борьбу с нелегальной миграцией - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Совбезе призвали усилить борьбу с нелегальной миграцией
Нелегальная миграция до сих пор является питательной средой для терроризма и экстремизма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T13:47+0300
2024-04-16T14:14+0300
россия
незаконная миграция
патрушев
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/06/842200607_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_ead56ff318e73cbd4800ba61d74032ec.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - ПРАЙМ. Нелегальная миграция до сих пор является питательной средой для терроризма и экстремизма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания по безопасности в Северо-Западном федеральном округе."Особое внимание хочу обратить на ситуацию в миграционной сфере. Нелегальная миграция по-прежнему остаётся питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности", — отметил секретарь Совбеза России.Патрушев отметил, что особое внимание необходимо уделить незаконной миграции на северо-западе страны, где существует угроза формирования этнических анклавов.Он также добавил, что президент России Владимир Путин поставил задачу пересмотреть миграционную политику с учетом национальных интересов, безопасности общества и сохранения российской культурной и языковой идентичности.В связи с этим, Патрушев призвал усилить работу по противодействию незаконной миграции, предотвращать формирование этнических анклавов и несанкционированной трудовой деятельности иностранных граждан.
https://1prime.ru/20240408/migratsiya-847197970.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/06/842200607_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_47c9d60c366cc1f65f1355639ddde5e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, незаконная миграция, патрушев, новости
РОССИЯ, незаконная миграция, ПАТРУШЕВ, Новости
13:47 16.04.2024 (обновлено: 14:14 16.04.2024)
 
В Совбезе призвали усилить борьбу с нелегальной миграцией

Патрушев призвал усилить борьбу с нелегальной миграцией на северо-западе России

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - ПРАЙМ. Нелегальная миграция до сих пор является питательной средой для терроризма и экстремизма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания по безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
"Особое внимание хочу обратить на ситуацию в миграционной сфере. Нелегальная миграция по-прежнему остаётся питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности", — отметил секретарь Совбеза России.
Патрушев отметил, что особое внимание необходимо уделить незаконной миграции на северо-западе страны, где существует угроза формирования этнических анклавов.
Он также добавил, что президент России Владимир Путин поставил задачу пересмотреть миграционную политику с учетом национальных интересов, безопасности общества и сохранения российской культурной и языковой идентичности.
В связи с этим, Патрушев призвал усилить работу по противодействию незаконной миграции, предотвращать формирование этнических анклавов и несанкционированной трудовой деятельности иностранных граждан.
Сотрудник Федеральной миграционной службы РФ проверяет документы у торговца рынка - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Трудовая миграция не решит проблем российского рынка труда, пишут СМИ
8 апреля, 17:18
 
РОССИЯнезаконная миграцияПАТРУШЕВНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала