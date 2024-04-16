https://1prime.ru/20240416/migratsiya-847425396.html

В Совбезе призвали усилить борьбу с нелегальной миграцией

В Совбезе призвали усилить борьбу с нелегальной миграцией - 16.04.2024, ПРАЙМ

В Совбезе призвали усилить борьбу с нелегальной миграцией

Нелегальная миграция до сих пор является питательной средой для терроризма и экстремизма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T13:47+0300

2024-04-16T13:47+0300

2024-04-16T14:14+0300

россия

незаконная миграция

патрушев

новости

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - ПРАЙМ. Нелегальная миграция до сих пор является питательной средой для терроризма и экстремизма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания по безопасности в Северо-Западном федеральном округе."Особое внимание хочу обратить на ситуацию в миграционной сфере. Нелегальная миграция по-прежнему остаётся питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности", — отметил секретарь Совбеза России.Патрушев отметил, что особое внимание необходимо уделить незаконной миграции на северо-западе страны, где существует угроза формирования этнических анклавов.Он также добавил, что президент России Владимир Путин поставил задачу пересмотреть миграционную политику с учетом национальных интересов, безопасности общества и сохранения российской культурной и языковой идентичности.В связи с этим, Патрушев призвал усилить работу по противодействию незаконной миграции, предотвращать формирование этнических анклавов и несанкционированной трудовой деятельности иностранных граждан.

https://1prime.ru/20240408/migratsiya-847197970.html

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россия, незаконная миграция, патрушев, новости