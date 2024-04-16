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Самолеты Austrian Airlines вернулись обратно после удара молнией, пишет СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Самолеты Austrian Airlines вернулись обратно после удара молнией, пишет СМИ
Самолеты Austrian Airlines вернулись обратно после удара молнией, пишет СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Самолеты Austrian Airlines вернулись обратно после удара молнией, пишет СМИ
Два самолета авиакомпании Austrian Airlines 15 апреля вернулись в аэропорт вылета в Вену после того, как в них ударила молния, сообщил австрийский телеканал... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T18:37+0300
2024-04-16T18:37+0300
austrian airlines
самолет
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ВЕНА, 16 апр - ПРАЙМ. Два самолета авиакомпании Austrian Airlines 15 апреля вернулись в аэропорт вылета в Вену после того, как в них ударила молния, сообщил австрийский телеканал Puls24. Уточняется, что один из самолетов вылетал во второй половине дня 15 апреля в Брюссель, на его борту находился вице-президент Европарламента Отмар Карас (от Австрийской народной партии, нем. ÖVP). После набора высоты в самолет ударила молния, судно вынуждено было повернуть обратно в аэропорт Вены Швехат по соображениям безопасности. Вместе с тем, пассажиры, направлявшиеся в Бельгию, добрались до места назначения на другом самолете в тот же день. Второй самолет этой же авиакомпании вылетел 15 апреля после 18.00 в Неаполь, но в районе венгерского города Эденбург в него также ударила молния. В результате самолету пришлось повернуть назад, его пассажирам было предложено продолжить свой путь 16 апреля, уточняет портал телеканала.
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austrian airlines, самолет
Austrian Airlines, самолет
18:37 16.04.2024
 
Самолеты Austrian Airlines вернулись обратно после удара молнией, пишет СМИ

Puls24: два самолета Austrian Airlines вернулись в аэропорт после удара молнией

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ВЕНА, 16 апр - ПРАЙМ. Два самолета авиакомпании Austrian Airlines 15 апреля вернулись в аэропорт вылета в Вену после того, как в них ударила молния, сообщил австрийский телеканал Puls24.
Уточняется, что один из самолетов вылетал во второй половине дня 15 апреля в Брюссель, на его борту находился вице-президент Европарламента Отмар Карас (от Австрийской народной партии, нем. ÖVP).
После набора высоты в самолет ударила молния, судно вынуждено было повернуть обратно в аэропорт Вены Швехат по соображениям безопасности. Вместе с тем, пассажиры, направлявшиеся в Бельгию, добрались до места назначения на другом самолете в тот же день.
Второй самолет этой же авиакомпании вылетел 15 апреля после 18.00 в Неаполь, но в районе венгерского города Эденбург в него также ударила молния. В результате самолету пришлось повернуть назад, его пассажирам было предложено продолжить свой путь 16 апреля, уточняет портал телеканала.
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Austrian Airlinesсамолет
 
 
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