https://1prime.ru/20240416/molniya-847439045.html

Самолеты Austrian Airlines вернулись обратно после удара молнией, пишет СМИ

Самолеты Austrian Airlines вернулись обратно после удара молнией, пишет СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ

Самолеты Austrian Airlines вернулись обратно после удара молнией, пишет СМИ

Два самолета авиакомпании Austrian Airlines 15 апреля вернулись в аэропорт вылета в Вену после того, как в них ударила молния, сообщил австрийский телеканал... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T18:37+0300

2024-04-16T18:37+0300

2024-04-16T18:37+0300

austrian airlines

самолет

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ВЕНА, 16 апр - ПРАЙМ. Два самолета авиакомпании Austrian Airlines 15 апреля вернулись в аэропорт вылета в Вену после того, как в них ударила молния, сообщил австрийский телеканал Puls24. Уточняется, что один из самолетов вылетал во второй половине дня 15 апреля в Брюссель, на его борту находился вице-президент Европарламента Отмар Карас (от Австрийской народной партии, нем. ÖVP). После набора высоты в самолет ударила молния, судно вынуждено было повернуть обратно в аэропорт Вены Швехат по соображениям безопасности. Вместе с тем, пассажиры, направлявшиеся в Бельгию, добрались до места назначения на другом самолете в тот же день. Второй самолет этой же авиакомпании вылетел 15 апреля после 18.00 в Неаполь, но в районе венгерского города Эденбург в него также ударила молния. В результате самолету пришлось повернуть назад, его пассажирам было предложено продолжить свой путь 16 апреля, уточняет портал телеканала.

https://1prime.ru/20240416/vylety-847438517.html

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austrian airlines, самолет