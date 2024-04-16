https://1prime.ru/20240416/mosbirzha-847425803.html

На Мосбирже оценили влияние IPO на акции российских компаний

На Мосбирже оценили влияние IPO на акции российских компаний - 16.04.2024, ПРАЙМ

На Мосбирже оценили влияние IPO на акции российских компаний

Акции российских компаний после первичных размещений (IPO) занимают все большую долю в портфелях частных инвесторов, рассказал журналистам управляющий директор... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T13:57+0300

2024-04-16T13:57+0300

2024-04-16T13:57+0300

экономика

московская биржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Акции российских компаний после первичных размещений (IPO) занимают все большую долю в портфелях частных инвесторов, рассказал журналистам управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин. "Доля компаний, которые выходят на IPO, в портфелях частных инвесторов продолжает расти. Понятно, что сейчас это до 2% от всего портфеля акций частных инвесторов, но вы видите, как существенно растет эта доля. По сути у нас только год прошел активных сделок, и вы видите, что сделки продолжаются", - рассказал он. Согласно презентации торговой площадки, доля акций компаний, которые недавно провели первичное размещение, в портфелях физических лиц активно начала расти с сентября 2023 года - с уровня чуть менее 0,2% до более чем 1,6% в марте 2024 года. "Второй важный момент заключается в том, что после проведения сделок ликвидность и активность в акциях компаний, которые вышли на IPO, также повышенная. Они занимают существенную долю в торгах", - сказал он. Так, в январе текущего года доля IPO-бумаг в объеме торгов всех акций составила около 2,5%, в феврале достигла уровня свыше 4,5%, в марте составила чуть выше 3,5%.

https://1prime.ru/20240408/aktsii-847193530.html

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московская биржа, российский рынок акций