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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 году до 0,8% и до 1,5% в 2025 году, следует из доклада организации. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:04+0300

2024-04-16T16:04+0300

2024-04-16T16:04+0300

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны в 2024 году до 0,8% и до 1,5% в 2025 году, следует из доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, в 2024 году ВВП зоны евро вырастет на 0,8%, что на 0,1 процентного пункта ниже январского прогноза. В 2025 году МВФ ждет роста экономики еврозоны на 1,5%, что на 0,2 процентного пункта ниже январской оценки. В 2023 году экономика зоны евро, по расчетам МВФ, выросла всего на 0,4%.

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