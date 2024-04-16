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МВФ спрогнозировал замедление инфляции в США

МВФ спрогнозировал замедление инфляции в США - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ спрогнозировал замедление инфляции в США

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в США до 2,9% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:05+0300

2024-04-16T16:05+0300

2024-04-16T16:05+0300

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в США до 2,9% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в США по итогам текущего года составят 2,9%, а в 2025 году инфляция замедлится до 2%. В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в США составила 4,1%. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, ситуация в американской экономике "требует определенной осторожности в подходе Федеральной резервной системы к смягчению ставок". Целевым уровнем инфляции для ФРС остается значение в 2%.

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