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МВФ спрогнозировал замедление инфляции в США
МВФ спрогнозировал замедление инфляции в США - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал замедление инфляции в США
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в США до 2,9% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:05+0300
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в США до 2,9% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в США по итогам текущего года составят 2,9%, а в 2025 году инфляция замедлится до 2%. В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в США составила 4,1%. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, ситуация в американской экономике "требует определенной осторожности в подходе Федеральной резервной системы к смягчению ставок". Целевым уровнем инфляции для ФРС остается значение в 2%.
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Экономика, США, МВФ, Новости
МВФ спрогнозировал замедление инфляции в США
МВФ прогнозирует замедление инфляции в США до 2,9% в 2024 году и до 2% в 2025 году
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в США до 2,9% в 2024 году и до 2% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в США по итогам текущего года составят 2,9%, а в 2025 году инфляция замедлится до 2%.
В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в США составила 4,1%.
Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, ситуация в американской экономике "требует определенной осторожности в подходе Федеральной резервной системы к смягчению ставок". Целевым уровнем инфляции для ФРС остается значение в 2%.
Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику