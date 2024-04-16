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МВФ повысил прогноз роста ВВП США
МВФ повысил прогноз роста ВВП США - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз роста ВВП США
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту американской экономики в 2024 году до 2,7% и до 1,9% в 2025 году, следует из доклада организации. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:07+0300
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту американской экономики в 2024 году до 2,7% и до 1,9% в 2025 году, следует из доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, в 2024 году ВВП США вырастет на 2,7%, что на 0,6 процентного пункта выше январского прогноза. В 2025 году МВФ ждет роста американского ВВП на 1,9%, что на 0,2 процентного пункта выше январского прогноза фонда. В 2023 году экономика США, по оценкам МВФ, выросла на 2,5%. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, американская экономика демонстрирует уверенный рост производительности, сильный потребительский спрос и расходы населения.
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Экономика, США, МВФ, Новости
МВФ повысил прогноз роста ВВП США
МВФ повысил прогноз роста ВВП США в 2024 году до 2,7% и до 1,9% в 2025 году
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту американской экономики в 2024 году до 2,7% и до 1,9% в 2025 году, следует из доклада организации.
Согласно опубликованным табличным значениям, в 2024 году ВВП США вырастет на 2,7%, что на 0,6 процентного пункта выше январского прогноза.
В 2025 году МВФ ждет роста американского ВВП на 1,9%, что на 0,2 процентного пункта выше январского прогноза фонда.
В 2023 году экономика США, по оценкам МВФ, выросла на 2,5%.
Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, американская экономика демонстрирует уверенный рост производительности, сильный потребительский спрос и расходы населения.
МВФ ожидает снижения цен на нефть