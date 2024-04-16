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МВФ спрогнозировал замедление инфляции в еврозоне
МВФ спрогнозировал замедление инфляции в еврозоне - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал замедление инфляции в еврозоне
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в еврозоне до 2,4% в 2024 году и до 2,1% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:09+0300
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в еврозоне до 2,4% в 2024 году и до 2,1% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации. Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в зоне евро по итогам текущего года составят 2,4%, а в 2025 году инфляция замедлится до 2,1%. Предыдущая январская оценка предусматривала прогноз замедления инфляции в еврозоне в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - также до уровня в 2,1%. В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в еврозоне составила 5,4%. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, Европейскому центральному банку "придется тщательно продумать, когда начинать смягчение, чтобы избежать продления слишком долгой и жесткой денежно-кредитной политики".
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мвф, новости
МВФ спрогнозировал замедление инфляции в еврозоне
МВФ прогнозирует замедление инфляции в еврозоне до 2,4% в 2024 году
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в еврозоне до 2,4% в 2024 году и до 2,1% в 2025 году, следует из опубликованного во вторник доклада организации.
Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в зоне евро по итогам текущего года составят 2,4%, а в 2025 году инфляция замедлится до 2,1%.
Предыдущая январская оценка предусматривала прогноз замедления инфляции в еврозоне в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - также до уровня в 2,1%.
В 2023 году, по оценкам МВФ, инфляция в еврозоне составила 5,4%.
Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, Европейскому центральному банку "придется тщательно продумать, когда начинать смягчение, чтобы избежать продления слишком долгой и жесткой денежно-кредитной политики".
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году