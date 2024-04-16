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В МВФ объяснили улучшение прогноза по российской экономике - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В МВФ объяснили улучшение прогноза по российской экономике
В МВФ объяснили улучшение прогноза по российской экономике - 16.04.2024, ПРАЙМ
В МВФ объяснили улучшение прогноза по российской экономике
Улучшенный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту экономики России стал возможен благодаря набору факторов, включая экспорт нефти, корпоративные... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:37+0300
2024-04-16T16:50+0300
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Улучшенный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту экономики России стал возможен благодаря набору факторов, включая экспорт нефти, корпоративные инвестиции и частное потребление, подчеркнула заместитель директора департамента исследований МВФ Петя Коева-Брукс."Имеют место несколько факторов, которые стоят за устойчивостью экономики и повышением прогноза… прежде всего, устойчивыми объемами экспорта нефти. Вторая часть - сильные корпоративные инвестиции", - заявила она на брифинге, комментируя рост российской экономики.Представитель МВФ добавила, что росту экономики РФ способствует высокий уровень частного потребления и государственные расходы.Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем.
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Экономика, МВФ, экономика РФ
16:37 16.04.2024 (обновлено: 16:50 16.04.2024)
 
В МВФ объяснили улучшение прогноза по российской экономике

МВФ: улучшенный прогноз по ВВП РФ возможен из-за экспорта нефти и иных факторов

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Улучшенный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту экономики России стал возможен благодаря набору факторов, включая экспорт нефти, корпоративные инвестиции и частное потребление, подчеркнула заместитель директора департамента исследований МВФ Петя Коева-Брукс.
"Имеют место несколько факторов, которые стоят за устойчивостью экономики и повышением прогноза… прежде всего, устойчивыми объемами экспорта нефти. Вторая часть - сильные корпоративные инвестиции", - заявила она на брифинге, комментируя рост российской экономики.
Представитель МВФ добавила, что росту экономики РФ способствует высокий уровень частного потребления и государственные расходы.
Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем.
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МВФ сохранил прогноз роста экономики Китая в 2024 году
16:15
 
ЭкономикаМВФэкономика РФ
 
 
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