https://1prime.ru/20240416/mvf-847433709.html

В МВФ объяснили улучшение прогноза по российской экономике

В МВФ объяснили улучшение прогноза по российской экономике - 16.04.2024, ПРАЙМ

В МВФ объяснили улучшение прогноза по российской экономике

Улучшенный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту экономики России стал возможен благодаря набору факторов, включая экспорт нефти, корпоративные... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:37+0300

2024-04-16T16:37+0300

2024-04-16T16:50+0300

экономика

мвф

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Улучшенный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту экономики России стал возможен благодаря набору факторов, включая экспорт нефти, корпоративные инвестиции и частное потребление, подчеркнула заместитель директора департамента исследований МВФ Петя Коева-Брукс."Имеют место несколько факторов, которые стоят за устойчивостью экономики и повышением прогноза… прежде всего, устойчивыми объемами экспорта нефти. Вторая часть - сильные корпоративные инвестиции", - заявила она на брифинге, комментируя рост российской экономики.Представитель МВФ добавила, что росту экономики РФ способствует высокий уровень частного потребления и государственные расходы.Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем.

https://1prime.ru/20240416/ekonomika-847432317.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф, экономика рф