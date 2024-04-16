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МВФ раскрыл, кому выгодна геоэкономическая фрагментация экономики - 16.04.2024, ПРАЙМ
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МВФ раскрыл, кому выгодна геоэкономическая фрагментация экономики
МВФ раскрыл, кому выгодна геоэкономическая фрагментация экономики - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ раскрыл, кому выгодна геоэкономическая фрагментация экономики
Изменение глобальных цепочек поставок в рамках геоэкономической фрагментации может приносить выгоду для отдельных стран, однако этот процесс негативно влияет на | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:37+0300
2024-04-16T17:40+0300
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Изменение глобальных цепочек поставок в рамках геоэкономической фрагментации может приносить выгоду для отдельных стран, однако этот процесс негативно влияет на перспективы глобального роста, заявил главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. "Перспективы глобального роста страдают из-за геоэкономической фрагментации. Торговые связи уже меняются. Некоторые экономики могут извлекать выгоду из перестройки глобальных цепочек поставок", - сообщил он на брифинге во вторник. При этом, по мнению представителя МВФ, "чистый эффект" от фрагментации мировой торговли заключается в падении эффективности, снижении устойчивости глобальной экономики и более значимых негативных последствиях для сотрудничества. Во вторник Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой торговли на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения на 3% и 3,3% соответственно на фоне наблюдаемой геоэкономической фрагментации, говорилось в докладе организации.
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мвф, новости
Экономика, МВФ, Новости
17:37 16.04.2024 (обновлено: 17:40 16.04.2024)
 
МВФ раскрыл, кому выгодна геоэкономическая фрагментация экономики

МВФ: геоэкономическая фрагментация может быть выгодна отдельным странам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Изменение глобальных цепочек поставок в рамках геоэкономической фрагментации может приносить выгоду для отдельных стран, однако этот процесс негативно влияет на перспективы глобального роста, заявил главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
"Перспективы глобального роста страдают из-за геоэкономической фрагментации. Торговые связи уже меняются. Некоторые экономики могут извлекать выгоду из перестройки глобальных цепочек поставок", - сообщил он на брифинге во вторник.
При этом, по мнению представителя МВФ, "чистый эффект" от фрагментации мировой торговли заключается в падении эффективности, снижении устойчивости глобальной экономики и более значимых негативных последствиях для сотрудничества.
Во вторник Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой торговли на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения на 3% и 3,3% соответственно на фоне наблюдаемой геоэкономической фрагментации, говорилось в докладе организации.
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