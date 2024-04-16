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НАТО пугает Европу "гибридной подводной" угрозой от России, пишут СМИ
НАТО пугает Европу "гибридной подводной" угрозой от России, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
НАТО пугает Европу "гибридной подводной" угрозой от России, пишут СМИ
Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой... | 16.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой "подводной гибридной войны", передает издание The Guardian."Мы знаем, что русские разработали множество способов вести гибридную войну под водой, чтобы навредить европейской экономике, с помощью кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша подводная экономика находится под угрозой", — цитирует газета Малетерра.По словам вице-адмирала, подводная гибридная война России может угрожать безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке. Он отметил, что Россия может использовать подводные лодки, в том числе и атомные, для проведения подводных операций.Тем не менее, страны альянса активно работают вместе над устранением этой угрозы, так как сеть подводных кабелей и труб, которые обеспечивают энергоснабжение и коммуникации Европы, неспособна справиться с потенциальными угрозами со стороны Москвы и других противников НАТО, заметил он."Они (компании, ответственные за них - прим.ред.) не знали, что такая гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90 % [интернета] находится под водой. Все наши каналы связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому существует множество уязвимых мест", — заметил Малетерр.Ранее российская сторона не раз отвергала заявления о якобы причастности Москвы к подводным инцидентам. В частности, в МИД России отметили, что российская сторона отвергает причастность к ЧП на "Северных потоках".
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Политика, НАТО, РОССИЯ, Новости
НАТО пугает Европу "гибридной подводной" угрозой от России, пишут СМИ
Guardian: командование НАТО пугает Европу "гибридной подводной" угрозой от РФ
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой "подводной гибридной войны", передает
издание The Guardian.
"Мы знаем, что русские разработали множество способов вести гибридную войну под водой, чтобы навредить европейской экономике, с помощью кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша подводная экономика находится под угрозой", — цитирует газета Малетерра.
По словам вице-адмирала, подводная гибридная война России может угрожать безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке. Он отметил, что Россия может использовать подводные лодки, в том числе и атомные, для проведения подводных операций.
Тем не менее, страны альянса активно работают вместе над устранением этой угрозы, так как сеть подводных кабелей и труб, которые обеспечивают энергоснабжение и коммуникации Европы, неспособна справиться с потенциальными угрозами со стороны Москвы и других противников НАТО, заметил он.
"Они (компании, ответственные за них - прим.ред.) не знали, что такая гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90 % [интернета] находится под водой. Все наши каналы связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому существует множество уязвимых мест", — заметил Малетерр.
Ранее российская сторона не раз отвергала заявления о якобы причастности Москвы к подводным инцидентам. В частности, в МИД России отметили, что российская сторона отвергает причастность к ЧП на "Северных потоках".
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